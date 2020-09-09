Председатель Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.

Номинантом может выступить Европейский союз.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — написал Туск в твиттере.