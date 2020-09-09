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Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира

09.09.2020 15:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира.

Номинантом может выступить Европейский союз.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — написал Туск в твиттере.

 
 
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Председатель Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану и...
 
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