«Не можем мириться с беззаконием». Преподаватели МГЛУ поддержали студентов

Преподаватели Минского государственного лингвистического университета записали видеообращение, в котором поддержали протесты студентов против насилия и жестокости силовиков и неспособности руководства вуза защитить студентов.





«В последнее время многие говорят о точке невозврата, после которой молчать нельзя, а нейтральная позиция перестает быть нейтральной», — заявляют преподаватели МГЛУ.

По словам педагогов, для большинства белорусских граждан этот рубеж был пройден в первые дни после президентских выборов. В эти дни, отмечают преподаватели, белорусы стали свидетелями чудовищного насилия и жестокости. Речь идет уже не только о политике, но о «противостоянии добра и зла, человечности и бесчеловечности», подчеркивается в видеообращении, поэтому, подчеркивают преподаватели, они не могут мириться с «беззаконием и безразличием».

«В стенах нашего университета произошли жесткие задержания студентов, которые мирно выражали свой протест. Студентов, которые собрались в фойе, чтобы спеть песню. Студентов, которые отстаивают свою гражданскую позицию. Нам было больно смотреть на их слезы. Мы возмущены тем, что это вообще могло случиться в нашем университете», — отмечают педагоги.

Преподаватели МГЛУ выразили своим студентам уважение и солидарность и подчеркнули, что переживают эти дни вместе с ними.

Представители университета заявляют о необходимости немедленного прекращения агрессии против мирного населения.

«Мы требуем освобождения всех политзаключенных, требуем возбудить уголовные дела по фактам преступлений против человечности. Мы призываем администрацию университета привлечь к ответственности всех, кто допустил противоправные действия в отношении наших студентов», — говорится в видеообращении.

Преподаватели подчеркнули, что любят свою работу и хотят жить в атмосфере мира и взаимопонимания и добавили, что университет — это не безликие стены, а люди — педагоги и студенты. «Мы хотим, чтобы наша альма-матер была пространством духовной и интеллектуальной свободы», — заявили представители МГЛУ.

7 сентября студенты и сотрудники МГЛУ передали в ректорат открытое письмо с 2,5 тысячи подписей, осуждающее насилие в стенах вуза. Они призывают руководство университета и каждого члена профессорско-преподавательского состава «использовать свой статус, многочисленные личные и профессиональные связи, чтобы положить конец антиконституционному, потерявшему связь со временем правлению и найти способ передачи власти демократическим силам».

В письме к руководству отмечается, что оно «не приняло во внимание причины студенческих волнений и рассматривает участников/ниц митингов как нарушителей законодательства, устава МГЛУ и правил внутреннего учебного распорядка».

В обращении указываются обстоятельства, вызвавшие протестное поведение студентов, а именно: фальсификация результатов президентских выборов 9 августа; грубое подавление мирных протестов белорусских граждан против данной фальсификации и необоснованные задержания манифестантов; бесчеловечное отношение и пытки задержанных на акциях протеста.

Авторы обращения подчеркивают, что «молчание администрации МГЛУ в данной ситуации приравнивается к поддержке преступного режима, который делает ставку на силу, запугивание и сокрытие информации о протестах».

Кроме того, выпускники, студенты и преподаватели вуза разослали более чем 20 вузам-партнерам в разных странах открытое письмо с призывом осудить неспособность руководства университета отреагировать на политическое насилие в стране и поддержать своих студентов и сотрудников.

Авторы письма констатируют, что МГЛУ как государственный вуз и его руководство «пользуются очень малой академической свободой или защитой от потенциально серьезных последствий неповиновения требованиям режима».

«Мы понимаем тревогу чиновников МГЛУ не только за свою карьеру, но и за будущее того самого университета, который так много значит для всех нас. Однако мы не можем не испытывать разочарования в связи с тем, что реакция университета до сих пор продемонстрировала отсутствие морального лидерства, столь необходимого тем, кто учится и работает здесь в данный момент времени», — говорится в письме.

Его авторы призывают международных партнеров университета обратиться к руководству МГЛУ и «призвать его поддержать своих граждан в их политической лояльности».