Госконтроль проводит внеплановую проверку фонда «Страна замков»

Представители Комитета госконтроля 9 сентября пришли с внеплановой проверкой в фонд «Страна замков». Об этом БелаПАН сообщил директор фонда Александр Варикиш.





Фонд «Страна замков» зарегистрирован в 2006 году. Цели фонда — возрождение исторического наследия, восстановление памятников архитектуры. Одним из направлений деятельности является тематический туризм.

«Внеплановая проверка документов. Учитывая то, что у нас оборот мизер, то я не знаю, что тут проверять, тем более Госконтролю. Я это связываю с политическим давлением. Я напрямую это связываю с тем, что я сотрудничал с пресс-группой Координационного совета», — заявил Варикиш.

Речь идет о Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране, созданного в середине августа по инициативе бывшего кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской.

Утро 9 сентября началось с задержания члена президиума КС Максима Знака и адвоката Колесниковой Ильи Салея, у них дома и в штабе КС прошли обыски в рамках уголовного дела «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Сегодня утром неизвестные также пытались выйти на связь с еще одним членом президиума КС Светланой Алексиевич: ей звонили с неизвестных номеров и в домофон в квартиру. После того, как к дому нобелевской лауреатки прибыли журналисты и дипломаты европейских стран, звонки прекратились.

Координационный совет выступил с заявлением, в котором потребовал освобождения всех задержанных членов президиума и секретариата КС. Совет также заявил, что его деятельность будет продолжена в любом случае.