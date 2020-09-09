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Госконтроль проводит внеплановую проверку фонда «Страна замков»
Источник материала: Навiны
Представители Комитета госконтроля 9 сентября пришли с внеплановой проверкой в фонд «Страна замков». Об этом
Фонд «Страна замков» зарегистрирован в 2006 году. Цели фонда — возрождение исторического наследия, восстановление памятников архитектуры. Одним из направлений деятельности является тематический туризм.
«Внеплановая проверка документов. Учитывая то, что у нас оборот мизер, то я не знаю, что тут проверять, тем более Госконтролю. Я это связываю с политическим давлением. Я напрямую это связываю с тем, что я сотрудничал с пресс-группой Координационного совета», — заявил Варикиш.
Речь идет о Координационном совете по урегулированию политического кризиса в стране, созданного в середине августа по инициативе бывшего кандидата в президента Беларуси Светланы Тихановской.
Утро 9 сентября началось с
Сегодня утром неизвестные также пытались выйти на связь с еще одним членом президиума КС Светланой Алексиевич: ей звонили с неизвестных номеров и в домофон в квартиру. После того, как к дому нобелевской лауреатки прибыли журналисты и дипломаты европейских стран, звонки прекратились.
Координационный совет выступил с заявлением, в котором потребовал освобождения всех задержанных членов президиума и секретариата КС. Совет также заявил, что его деятельность будет продолжена в любом случае.
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Представители Комитета госконтроля 9 сентября пришли с внеплановой проверкой в фонд «Страна замков». Об этом БелаПАН сообщил директор фонда Александр Варикиш.
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