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В Слуцке Минский областной суд пересматривает уголовное дело мужчины, который сжигал стариков

09.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В эти дни в Слуцке заседает Минский областной суд. Пересматривается уголовное дело Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Напомним, что 6 марта Минский областной суд приговорил к большим срокам заключения Валентина Бушнина, Сергея Захарченко и Виталия Мятежа, а Виктора Скрундика — к смертной казни за убийство пенсионеров и покушение на убийство 85-летней женщины.

30 июня Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил смертный приговор Виктору Скрундику.
 
 
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В эти дни в Слуцке заседает Минский областной суд. Пересматривается уголовное дело Виктора Скрундика. Его обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство...
 
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