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В фонд «Страна замков» пришел Госконтроль. Директор помогал пресс-службе Координационного совета

09.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В фонд «Страна замков» пришел с внеплановой проверкой Госконтроль. Директор фонда Александр Варикиш видит здесь политическую мотивацию: он помогал пресс-службе Координационного совета. Об этом Варикиш заявил TUT.BY.

По словам директора фонда, сегодня, 9 сентября, после 14 часов дня к ним пришли четыре сотрудника Госконтроля. Они показали предписание и начали проверку финансового состояния организации.

Фонд «Страна замков» занимается культурной деятельностью. В том числе, организацией и проведением экскурсий.

— 2020 год фактически убил эту отрасль. Наши обороты — мизерные. Небольшое оживление наступило лишь в августе. И на эти обороты пришло четыре человека, — говорит Варикиш.

Варикиш считает эту проверку политическим давлением на противников Александра Лукашенко.
 
 
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В фонд «Страна замков» пришел с внеплановой проверкой Госконтроль. Директор фонда Александр Варикиш видит здесь политическую мотивацию: он помогал пресс-службе...
 
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