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Экс-глава Евросовета предложил выдвинуть Светлану и Сергея Тихановских на Нобелевскую премию мира

09.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Евросовета Дональд Туск считает, что ЕС должен выдвинуть на Нобелевскую премию мира Светлану Тихановскую и ее мужа, находящегося за решеткой известного блогера Сергея Тихановского.



"Это будет сильным сигналом, если ЕС выдвинет Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который сейчас находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвующим в этом самом мирном движении за последние годы", - написал Дональд Туск в своме твиттере
 
 
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Экс-глава Евросовета Дональд Туск считает, что ЕС должен выдвинуть на Нобелевскую премию мира Светлану Тихановскую и ее мужа, находящегося за решеткой известного...
 
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