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Лукашенко анонсировал проведение Всебелорусского народного собрания в декабре или январе

09.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видимо, именно с ним Лукашенко и намерен вести диалог.


«Съезд белорусского народа проводится один раз в пять лет, и он пройдет, скорее всего, в декабре, ну в крайнем случае после новогодних, рождественских праздников в январе», — заявил Лукашенко в интервью ведущим российским СМИ.

Напомним, что Всебелорусское народное собрание белорусские власти обычно проводили перед выборами президента. Однако в этот раз оно не проходило.
 
 
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