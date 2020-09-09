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Психолог: суицидов среди тех, кто совершил насилие, больше, чем среди жертв
Источник материала: Партизан
Тысячи задержанных и сотни пострадавших. Такой результат мирных протестов после президентских выборов в Беларуси поразил весь мир и расколол общество.
Ведущий программы «Размова» на телеканале
«Число случаев суицида среди людей, совершавших насилие, больше, чем среди тех, кто непосредственно пережил насилие», – приводит специалист данные исследований о психологическом состоянии людей, которые применяют насилие против других.
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Тысячи задержанных и сотни пострадавших. Такой результат мирных протестов после президентских выборов в Беларуси поразил весь мир и расколол общество.
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