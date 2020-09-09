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Психолог: суицидов среди тех, кто совершил насилие, больше, чем среди жертв

09.09.2020 15:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тысячи задержанных и сотни пострадавших. Такой результат мирных протестов после президентских выборов в Беларуси поразил весь мир и расколол общество.

Ведущий программы «Размова» на телеканале Белсат Виталий Цыганков, который сам был избит и на некоторое время попал за решетку, беседует с психологом-волонтером Анастасией Шапель о последствиях тех потрясений, что сегодня затронули всю страну.

«Число случаев суицида среди людей, совершавших насилие, больше, чем среди тех, кто непосредственно пережил насилие», – приводит специалист данные исследований о психологическом состоянии людей, которые применяют насилие против других.
 
 
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Тысячи задержанных и сотни пострадавших. Такой результат мирных протестов после президентских выборов в Беларуси поразил весь мир и расколол общество.
 
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