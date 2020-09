Тихановскую предложили номинировать на Нобелевскую премию мира: чтобы отдать дань уважения беларусам

Источник материала: KYKY

Экс-премьер Польши и лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС – консервативной Европейской народной партии – Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал у себя в твиттере.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы», – говорится в посте Туска.

“I believe it will be a strong signal if the EU nominates Svetlana Tikhanovskaya and her husband Sergei, who is still in prison, for the Nobel Peace Prize, to pay tribute to all Belarusians engaged in this most peaceful movement in years”.