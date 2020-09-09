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Тихановскую предложили номинировать на Нобелевскую премию мира: чтобы отдать дань уважения беларусам
Источник материала: KYKY>
Экс-премьер Польши и лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС – консервативной Европейской народной партии – Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея на Нобелевскую премию мира. Об этом он написал у себя в твиттере.
«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусам, участвовавшим в этом самом мирном движении за многие годы», – говорится в посте Туска.
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Фото: Сергей Гриц для AP.
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Тихановскую предложили номинировать на Нобелевскую премию мира: чтобы отдать дань уважения беларусам
Экс-премьер Польши и лидер крупнейшей наднациональной партии ЕС – консервативной Европейской народной партии – Дональд Туск предложил выдвинуть Светлану...
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