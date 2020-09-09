Источник материала: Tut.by

Михаил Грабовский покинул должность спортивного директора минского «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе минского клуба. Михаил останется работать в клубе в качестве помощника главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«С 1 сентября все его внимание решили сконцентрировать на тренерской работе», — уточнили SPORT.TUT.BY в пресс-службе «Динамо».

В настоящий момент минский клуб занимает пятое место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Вудкрофта имеют в своем активе четыре очка после трех проведенных матчей. При этом одну из двух побед динамовцы добыли, даже не выходя на лед. Финский «Йокерит» не прибыл в Минск на матч регулярного чемпионата, за что был наказан техническим поражением.

Ранее 9 сентября новый руководитель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сообщил о решении покинуть пост генерального директора минского «Динамо».