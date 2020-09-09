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"Может, перевернем эту страницу?" Лукашенко о пострадавших на протестах
09.09.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Урки, которые бросались на милицию, получили правильно", заявил Лукашенко, комментируя действия ОМОНа во время жесткого подавления протестов в первые трое суток после выборов.
"Но были и… Ну неважно, журналист ― не журналист, человек, возможно, и случайно, откровенно сказать, попал. Но журналист ― как случайно? Он там в этой заварухе …Кто там разбирался, ты же видела, что там творилось, конечно, это же не специально российского Russia Today схватили человека", ― сказал Лукашенко.
"У меня нет вопросов, почему их задержали, я это понимаю, в огне таких событий кто будет разбираться… Но дальше, когда их задержали, прошел день, двое, трое, не кормили, били ,вот с этим надо разобраться", ― отметила Симоньян.
"Может, перевернем эту страницу?" ― предложил Лукашенко. "Я это пережил, знаю поименно, но я вынужден взвешивать, да ― и переборы были, и как тот Караев извинялся дважды. Я говорю: "Извинись один раз, если там что-то было". Он два раза извинился", ― рассказал он.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян во время интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко
Надо эту страницу перевернуть, и вернуться, когда страсти улягутся, продолжил Лукашенко. "Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Конечно, пострадал журналист, еще кто-то и прочее. Сказать, что "лес рубят ― щепки летят", очень грубо. Я нигде не говорю, но по жизни всегда так бывает, когда идет большая драка. Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность , я так думаю, да ― не без издержек. Но спасли", добавил он.
"Не расслабляться. И вы не расслабляйтесь. Американцы играют в долгую", ― резюмировал Лукашенко.
Текстовую версию интервью Александра Лукашенко российским журналистам
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В большом интервью Александр Лукашенко ответил на вопрос главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариты Симоньян о пострадавших от действий ОМОНа...
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