«Как раньше — не будет». Уволившийся травматолог о своем задержании

Источник материала: Onliner

«Это не очередная демонстрация необоснованной агрессии к мирным людям, не трогательная история любви и не рассказ со счастливым концом. Мне хочется показать, как сейчас меняются взгляды и самосознание белорусов — формируется национальная идея. Герои этого видео — те самые „ячейки“, из которых строится гражданское общество. А именно гражданское общество является основой правового государства», — так описал свою работу Халид.

Вот некоторые цитаты Евгения из сюжета.

Нас проводили к автозакам, начали избивать ногами и дубинками, называть такими словами, которые я в свой адрес никогда не слышал. И не важно было, девчонки это были или мальчишки. Ко всем отношение было одинаковое. Нас просто заставили себя почувствовать никем.

Привезли к РУВД, под крики и продолжающиеся удары вывели лицом в пол, заломали руки за спину. Я должен был быстро бежать по лестнице, почти упираясь лицом в колени. Они толкали сзади дубинками. Относились они к происходящему даже не как к работе, а как к рыбалке, удовольствие получали от этого. У меня создалось такое впечатление.

Ночью привезли новую порцию задержанных, к ним было особенно зверское отношение. Мы слышали, как в соседней комнате человека избивают. Потом все вдруг затихало и в голове крутились мысли, что произошло: отстали от него, потерял сознание или вовсе погиб. И чем он провинился настолько, что к нему такое отношение.

На следующее утро, путешествуя из РОВД в Жодино, я оказался в одноместной ячейке. Пространства было около 50 на 60 см, нас было трое, причем одному из задержанных разбили голову дубинкой. Было жарко, с головы этого товарища капала кровь, воды нам не давали. И так мы путешествовали в течение двух часов.

У меня не было слюны, не было слез. Я чувствовал, что теряю сознание. На все просьбы угостить нас водой мы слышали нецензурную брань. Когда кто-то проявил чуть большую настойчивость в соседней камере, сопровождающий открыл дверь и нанес еще больше ударов, чтобы он перестал озвучивать свои просьбы.

Мы поняли, что самое безопасное для нас, несмотря на наше состояние, это просто сидеть в тишине и пытаться сохранять энергию и воздух. Вентиляцию включили только на третий час нашего пребывания в этой ячейке. Мы понимаем, что создать для нас условия было возможно, но никто не хотел этого делать. Как потом оказалось, в этом автозаке было 9 мест, а ехало нас 35 человек.

В Жодино нас перестали бить и оскорблять. Нам было совершенно не сложно стоять лицом к стене и держать руки за спиной, и это уже ощущалось как свобода.

Когда задержанные в камере стали демонстрировать следы от ботинок, дубинок, резиновых путь и электрошокеров, я понимал, что мое пребывание в РУВД оказалось очень даже мягким по сравнению с тем, что могло меня ожидать.

Хотелось бы, чтобы наши права реализовывались автоматически. Но все усилия оказываются погребены под слоем бюрократии и откровенного издевательства над населением. И я принял для себя решение, что не могу работать в этих условиях и что я хочу оставить свое место работы и уволиться.

Встречаясь с насилием, врач должен делать все от него зависящее, чтобы остановить это. До сих пор со мной это ощущение несправедливости, что мы должны бороться за здоровье всеми силами, а кто-то по щелчку пальца лишает людей самого дорогого.

Чтобы это не повторилось, все общество должно консолидироваться, проявить солидарность, дать четкий сигнал, что подобное не будет забыто, проигнорировано, оставлено позади. Этого быть не должно.

Я думаю, что будет лучше, чем раньше. Я очень надеюсь, что это будет совсем скоро. Уверен, что как раньше, когда многие игнорировали происходящее, уже не будет. Мы будем единой нацией. Мы будем помогать друг другу, защищать друг друга. И мы не позволим, чтобы кто-либо проявлял необоснованную агрессию в отношению мирных, образованных, замечательных, красивых людей, которые сегодня страдают совершенно беспричинно.

Надеюсь, я скоро вернусь.



