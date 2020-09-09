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«Как раньше — не будет». Уволившийся травматолог о своем задержании

09.09.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Это не очередная демонстрация необоснованной агрессии к мирным людям, не трогательная история любви и не рассказ со счастливым концом. Мне хочется показать, как сейчас меняются взгляды и самосознание белорусов — формируется национальная идея. Герои этого видео — те самые „ячейки“, из которых строится гражданское общество. А именно гражданское общество является основой правового государства», — так описал свою работу Халид.

Вот некоторые цитаты Евгения из сюжета.

  • Нас проводили к автозакам, начали избивать ногами и дубинками, называть такими словами, которые я в свой адрес никогда не слышал. И не важно было, девчонки это были или мальчишки. Ко всем отношение было одинаковое. Нас просто заставили себя почувствовать никем.
  • Привезли к РУВД, под крики и продолжающиеся удары вывели лицом в пол, заломали руки за спину. Я должен был быстро бежать по лестнице, почти упираясь лицом в колени. Они толкали сзади дубинками. Относились они к происходящему даже не как к работе, а как к рыбалке, удовольствие получали от этого. У меня создалось такое впечатление.
  • Ночью привезли новую порцию задержанных, к ним было особенно зверское отношение. Мы слышали, как в соседней комнате человека избивают. Потом все вдруг затихало и в голове крутились мысли, что произошло: отстали от него, потерял сознание или вовсе погиб. И чем он провинился настолько, что к нему такое отношение.
  • На следующее утро, путешествуя из РОВД в Жодино, я оказался в одноместной ячейке. Пространства было около 50 на 60 см, нас было трое, причем одному из задержанных разбили голову дубинкой. Было жарко, с головы этого товарища капала кровь, воды нам не давали. И так мы путешествовали в течение двух часов.
  • У меня не было слюны, не было слез. Я чувствовал, что теряю сознание. На все просьбы угостить нас водой мы слышали нецензурную брань. Когда кто-то проявил чуть большую настойчивость в соседней камере, сопровождающий открыл дверь и нанес еще больше ударов, чтобы он перестал озвучивать свои просьбы.
  • Мы поняли, что самое безопасное для нас, несмотря на наше состояние, это просто сидеть в тишине и пытаться сохранять энергию и воздух. Вентиляцию включили только на третий час нашего пребывания в этой ячейке. Мы понимаем, что создать для нас условия было возможно, но никто не хотел этого делать. Как потом оказалось, в этом автозаке было 9 мест, а ехало нас 35 человек.
  • В Жодино нас перестали бить и оскорблять. Нам было совершенно не сложно стоять лицом к стене и держать руки за спиной, и это уже ощущалось как свобода.
  • Когда задержанные в камере стали демонстрировать следы от ботинок, дубинок, резиновых путь и электрошокеров, я понимал, что мое пребывание в РУВД оказалось очень даже мягким по сравнению с тем, что могло меня ожидать.
  • Хотелось бы, чтобы наши права реализовывались автоматически. Но все усилия оказываются погребены под слоем бюрократии и откровенного издевательства над населением. И я принял для себя решение, что не могу работать в этих условиях и что я хочу оставить свое место работы и уволиться.
  • Встречаясь с насилием, врач должен делать все от него зависящее, чтобы остановить это. До сих пор со мной это ощущение несправедливости, что мы должны бороться за здоровье всеми силами, а кто-то по щелчку пальца лишает людей самого дорогого.
  • Чтобы это не повторилось, все общество должно консолидироваться, проявить солидарность, дать четкий сигнал, что подобное не будет забыто, проигнорировано, оставлено позади. Этого быть не должно.
  • Я думаю, что будет лучше, чем раньше. Я очень надеюсь, что это будет совсем скоро. Уверен, что как раньше, когда многие игнорировали происходящее, уже не будет. Мы будем единой нацией. Мы будем помогать друг другу, защищать друг друга. И мы не позволим, чтобы кто-либо проявлял необоснованную агрессию в отношению мирных, образованных, замечательных, красивых людей, которые сегодня страдают совершенно беспричинно.
  • Надеюсь, я скоро вернусь.
«Как раньше — не будет». Уволившийся травматолог о своем задержании

 
 
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