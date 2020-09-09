ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского. Она проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти (обновлено)

09.09.2020 16:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мария Колесникова сейчас находится в СИЗО №1 на улице Володарского, сообщил пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук. Она проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси, сообщает ТАСС.

«Что касается местонахождения и правовой оценки действий Марии Колесниковой, то эта информация будет представлена позднее», — сообщила сегодня пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

О том, что Колесникова проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

— Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами, — отметила Казак.

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, —
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Колесникова сейчас находится в СИЗО №1 на улице Володарского, сообщил пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук. Она проходит в качестве подозреваемой в...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Может, перевернем эту страницу?" Лукашенко о пострадавших на протестах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.09.2020
Mir24.TV Belarus
09.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика