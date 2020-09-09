Мария Колесникова находится в СИЗО на Володарского. Она проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти (обновлено)

Источник материала: Onliner

Мария Колесникова сейчас находится в СИЗО №1 на улице Володарского, сообщил пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Германчук. Она проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси, сообщает ТАСС.

«Что касается местонахождения и правовой оценки действий Марии Колесниковой, то эта информация будет представлена позднее», — сообщила сегодня пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

О том, что Колесникова проходит в качестве подозреваемой в уголовном деле о публичных призывах к захвату власти в Беларуси, сообщила ее адвокат Людмила Казак.

— Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами, — отметила Казак.

Статья 357. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти

1. Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем, —

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

2. Захват либо удержание государственной власти неконституционным путем — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством, — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.