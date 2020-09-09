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Анонс iPhone 12 ждут в октябре, а в сентябре покажут Apple Watch

09.09.2020 16:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Презентация новых продуктов Apple состоится 15 сентября. Это стандартная ежегодная дата для анонса iPhone. Однако на этот раз американская компания, видимо, пойдет по другому сценарию. Инсайдер Марк Гурман, который уже не раз давал точные прогнозы относительно новинок Apple, заявил, что iPhone 12 покажут только в октябре.

На ближайшей же презентации ожидаются новые Apple Watch и iPad. От часов ждут появления бюджетной версии в корпусе с пластиковыми элементами. Планшет (а речь, скорее всего, об iPad Air) получит более шустрый процессор и продвинутую камеру.

Также неясна дата выхода обновленных операционных систем для продуктов Apple. Говорят, ОС для iPhone и iPad появятся раньше, чем обновления для часов, компьютеров и телеприставки Apple TV.

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Презентация новых продуктов Apple состоится 15 сентября. Это стандартная ежегодная дата для анонса iPhone. Однако на этот раз американская компания, видимо, пойдет по...
 
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