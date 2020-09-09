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Анонс iPhone 12 ждут в октябре, а в сентябре покажут Apple Watch
Источник материала: Onliner
Презентация новых продуктов Apple
На ближайшей же презентации ожидаются новые
Также неясна дата выхода обновленных операционных систем для продуктов Apple. Говорят, ОС для
Apple iOS, экран 5.8" AMOLED (1125x2436), Apple A11 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2716 мАч, 1 SIM
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Презентация новых продуктов Apple состоится 15 сентября. Это стандартная ежегодная дата для анонса iPhone. Однако на этот раз американская компания, видимо, пойдет по...
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