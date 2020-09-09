Светлана Алексиевич заявила, что «у нас похитили страну»

Источник материала: Ежедневник

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член президиума Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич 9 сентября выступила с заявлением.

«Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный совет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.

Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им», – говорится в заявлении Алексиевич.