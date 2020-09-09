Лукашенко объяснил, когда могут пройти досрочные президентские выборы

Александр Лукашенко склонен к тому, чтобы провести досрочные президентские выборы, но только после изменения Конституции. Об этом он заявил в интервью представителям российских СМИ 8 сентября.

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента, — сказал Лукашенко. — Но отдельно (и я к этому склонен), чтобы провести досрочные президентские выборы. Я это не исключаю. Именно я, никто мне об этом не говорил, и я вам об этом впервые говорю. Я к этому склонен, пожалуйста. <…> Я по срокам не говорю. Надо [сначала] поменять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если проводить досрочно президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент, а потом провести по новой (Конституция будет раньше уже утверждена), провести парламентские выборы».

Сейчас, отметил Лукашенко, «группа специалистов» работает над третьим вариантом обновленной Конституции Беларуси. Два предыдущих он забраковал, поскольку, с его точки зрения, «там мало что поменялось, надо более глубокие изменения».

На вопрос, какие изменения, по его мнению, нужно внести в Конституцию, Лукашенко ответил: «Некоторые, особенно представители политических партий — отдельных, подчеркиваю, отдельных — в основном сходятся в том, что надо перераспределить полномочия между органами власти».

«Надо [перераспределить], но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь — это государства славянские, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями, в этом его сила, — убежден он. — Ну, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент. Даже не в Конституции дело. Многие полномочия президента, а они немыслимо колоссальны по объему, надо передавать губернаторам, парламенту. <…> Недавно мы с председателем Верховного суда обсуждали, почему президент должен утверждать, назначать всех судей — от районного суда до суда Верховного. Не обязательно. На месте суды надо формировать».

«Парламент надо загрузить по-настоящему. Но условие одно: получил полномочия — отвечай. Поэтому президент должен сохранить контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти, он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить, вот его основные полномочия. И оборона, я так думаю, оборона и безопасность. Ну, может, еще какие-то там полномочия в силу кадровых вопросов и так далее», — считает Лукашенко.

По его словам, «отдельные лидеры политических партий» выступают за переход к пропорциональной избирательной системе формирования парламента. Он привел в пример практикующуюся в России смешанную избирательную систему выборов в Госдуму и заявил, что «на чужих ошибках надо учиться».

«Конечно, до того как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись серьезно по закону о партиях и хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, они зарегистрированы фактически, а партийных билетов практически ни у одной партии нет. А если есть, то численность не набирают. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам», — заявил он.