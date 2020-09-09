Лукашенко заявил, что ему не о чем разговаривать с оппозицией

Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ 8 сентября заявил, что ему не о чем разговаривать с оппозицией. Видеозапись интервью опубликована на сайте телеканала Russia Today.



Фото: president.gov.by

Говоря о Координационном совете (КС) по урегулированию политического кризиса, Лукашенко заявил, что услышал о нем «недели две назад», и поклялся, что не знает, «кто они такие».

«Говорят, бывший министр, бывший посол, бывший театрал (речь о Павле Латушко. — ред.), бывшая флейтистка (речь о Марии Колесниковой. — ред.) были или есть членами этого совета, — сказал Лукашенко. — Кто-то был там из некоторых бизнесменов, притом из тех бизнесменов, которых я вынянчил на руках. Когда мне сказали, что этот там (просто люди в окружении — ну, врач мне сказала), говорит: "А вы же ему, Александр Григорьевич, все время помогали". Я говорю: "Да Господь с вами, да не может же быть, [он] строитель". Нашли его — уточнить. Говорит: "Да вы что? Я член совета? Я об этом не слышал". Вот такой совет. Поэтому я боюсь говорить о конкретных лицах. Один сбежал, вторая пыталась сбежать — задержали на границе».

Лукашенко заявил, что ранее КС опубликовал «антироссийскую, антирусскую, антибелорусскую, антиОДКБшную программу», но потом «они ее убрали, потому что почувствовали реакцию нашего населения». Кроме того, утверждает он, представители КС «выдали пакет программ внутри Беларуси — не платите налоги там, коммуналку, забирайте из банков деньги побыстрее, не покупайте белорусское, не покупайте госпредприятий товары и так далее».

На вопрос, готов ли он к переговорам с кем-либо из оппозиционных лидеров, Лукашенко ответил: «С кем-либо президенты не ведут переговоры».

«Поэтому я не знаю сегодня, с кем я буду вести переговоры, — сказал он. — Если это оппозиция, а, скорее всего, это оппозиция, которая вот эти две программы выдвинула, мне с ними не о чем говорить. Скажи, что там обсуждать? Мы сегодня разговариваем с тобой на русском языке, я пользуюсь постоянно русским языком и четко в послании год или два года назад сказал, что <…> русский язык — это мой язык, это государственный язык в Беларуси, между прочим. У нас двуязычие. Поэтому я что тут должен с ними обсуждать? Я просто беру такой яркий пример».

«Или, допустим, все предприятия государственные, которые у нас неплохо работают, — порезать на куски, инвесторам отдать. Но при этом что мне говорят инвесторы? Половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, это не будете, грубо говоря, гайки будете крутить и все. А основные компетенции будут там, в Германии, допустим, у "Вольво" по "Белавтомазу". То есть основные компетенции, мозги — все там будет, а вы тут сборкой будете какой-то заниматься. Слушайте, сокращение производства, рабочую силу выкинуть на улицу, а основные мозги — в Германию отдать, кто на это пойдет? Я на это не пойду. И что я буду с ними разговаривать на тему вот таких инвестиций?» — добавил Лукашенко.

«Или выход из ОДКБ, да Господь с вами, у нас же все российское оружие! — продолжил он. — Выход из ОДКБ — это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия еще тебе продаст. Они предлагают вступить в НАТО, а там требование — немедленно перейти на натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала, а потом можешь и купить, но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем оружие в России. Будет эта армия? Не будет».

По словам Лукашенко, если только Беларусь сделает шаг в сторону НАТО, «россияне не будут на это спокойно смотреть, потому что, наверное, не очень приятно россиянину, если танки будут под Смоленском». Россия, подчеркнул он, этому «категорически воспрепятствует» и Беларусь превратится «в театр военных действий, столкновения между Россией и блоком НАТО».

«Старая оппозиция, которая существовала и существует где-то, она просто уши свои спрятала. Вот эти протестные настроения едут на старой, больной, дохлой, вшивой лошади, на этой старой оппозиции. Но поскольку эта старая оппозиция маргинальна, они не высовываются. Это была их тактика», — считает Лукашенко.

На вопрос, с кем он готов говорить, Лукашенко ответил: «Я должен начать этот диалог, если его нужно начинать, снизу». «Я должен в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Минске вести диалог со студентами (это актуально сейчас), трудовыми коллективами, активом. Актив — это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские организации, профсоюзные организации — притом разного толка, у нас есть женские организации и даже партии, у нас есть молодежные организации. Общество структурировано прилично. И их представители, в том числе имеющие иную точку зрения, должны разговаривать в том числе с президентом», — заявил Лукашенко.