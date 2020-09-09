Снова перестановки в силовом блоке. Чего ждать от нового генпрокурора

Александр Конюк отправлен в отставку с должности генерального прокурора Беларуси. У него есть желание поработать на дипломатической службе.

Новым генеральным прокурором Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа, который до этого возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.



Андрей Швед. Фото sudexpert.gov.by

«Думаю, что это будет правильное назначение на должность генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек», — сказал Лукашенко.

Андрей Швед родился в Лельчицком районе Гомельской области. В 1996 году окончил Белорусский государственный университет. После учебы работал на разных должностях в минской прокуратуре, Генеральной прокуратуре и Совете безопасности.

Карьерный взлет начался в 2010 году, когда Швед был назначен заместителем генерального прокурора.

После президентских выборов он попал в санкционный список белорусских чиновников, невъездных в Евросоюз. Тогда силовики жестко разогнали акции протеста против фальсификации итогов выборов. Практически все кандидаты в президенты были задержаны и помещены в следственный изолятор КГБ. Один из них — Алесь Михалевич — заявил о пытках в СИЗО. Андрей Швед назвал эти заявления заведомо ложным доносом.

В 2011 году Швед руководил оперативной следственной группой, расследовавшей теракт в минском метро. Он был одним из инициаторов создания Следственного комитета. СК появился в Беларуси в сентябре 2011 года. Швед занял должность первого заместителя председателя нового правоохранительного ведомства. Главой СК тогда стал Валерий Вакульчик.

В 2013 году Швед был назначен председателем новосозданного Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ). На одной из пресс-конференций он говорил, что технические средства, которые имеет ГКСЭ, являются лучшими на всем постсоветском пространстве и «более того, с нами не сравнятся и многие европейские страны». По словам Шведа, белорусские эксперты могли бы точно определить, чем был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Назначение Шведа на должность генерального прокурора — не первая кадровая перестановка в силовом блоке за последнее время.

На фоне политического кризиса в отставку был отправлен государственный секретарь Совбеза Андрей Равков. На его место назначен Валерий Вакульчик, который до этого восемь лет возглавлял Комитет госбезопасности, но в разгар протестов исчез с информационного экрана. КГБ возглавил Иван Тертель, который, будучи главой Комитета госконтроля, хорошо зарекомендовал себя перед Лукашенко в «деле Бабарико».

«В условиях острого политического кризиса руководителей силовых структур не снимают. Это значит, что в окружении Лукашенко действительно происходит процесс брожения, поэтому ему приходится осуществлять чистки на ходу. Видимо, старые руководители не всегда были готовы рьяно выполнять приказы Лукашенко. Их поменяли на более лояльных», — сказал в комментарии Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

При новом генеральном прокуроре он ожидает усиления репрессий против оппонентов власти. «Иначе зачем было его менять?!» — отметил политолог.