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Снова перестановки в силовом блоке. Чего ждать от нового генпрокурора

09.09.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Конюк отправлен в отставку с должности генерального прокурора Беларуси. У него есть желание поработать на дипломатической службе.

Новым генеральным прокурором Александр Лукашенко назначил Андрея Шведа, который до этого возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

Снова перестановки в силовом блоке. Чего ждать от нового генпрокурора
Андрей Швед. Фото sudexpert.gov.by

«Думаю, что это будет правильное назначение на должность генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек», — сказал Лукашенко.

Андрей Швед родился в Лельчицком районе Гомельской области. В 1996 году окончил Белорусский государственный университет. После учебы работал на разных должностях в минской прокуратуре, Генеральной прокуратуре и Совете безопасности.

Карьерный взлет начался в 2010 году, когда Швед был назначен заместителем генерального прокурора.

После президентских выборов он попал в санкционный список белорусских чиновников, невъездных в Евросоюз. Тогда силовики жестко разогнали акции протеста против фальсификации итогов выборов. Практически все кандидаты в президенты были задержаны и помещены в следственный изолятор КГБ. Один из них — Алесь Михалевич — заявил о пытках в СИЗО. Андрей Швед назвал эти заявления заведомо ложным доносом.

В 2011 году Швед руководил оперативной следственной группой, расследовавшей теракт в минском метро. Он был одним из инициаторов создания Следственного комитета. СК появился в Беларуси в сентябре 2011 года. Швед занял должность первого заместителя председателя нового правоохранительного ведомства. Главой СК тогда стал Валерий Вакульчик.

В 2013 году Швед был назначен председателем новосозданного Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ). На одной из пресс-конференций он говорил, что технические средства, которые имеет ГКСЭ, являются лучшими на всем постсоветском пространстве и «более того, с нами не сравнятся и многие европейские страны». По словам Шведа, белорусские эксперты могли бы точно определить, чем был отравлен в Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Назначение Шведа на должность генерального прокурора — не первая кадровая перестановка в силовом блоке за последнее время.

На фоне политического кризиса в отставку был отправлен государственный секретарь Совбеза Андрей Равков. На его место назначен Валерий Вакульчик, который до этого восемь лет возглавлял Комитет госбезопасности, но в разгар протестов исчез с информационного экрана. КГБ возглавил Иван Тертель, который, будучи главой Комитета госконтроля, хорошо зарекомендовал себя перед Лукашенко в «деле Бабарико».

«В условиях острого политического кризиса руководителей силовых структур не снимают. Это значит, что в окружении Лукашенко действительно происходит процесс брожения, поэтому ему приходится осуществлять чистки на ходу. Видимо, старые руководители не всегда были готовы рьяно выполнять приказы Лукашенко. Их поменяли на более лояльных», — сказал в комментарии Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

При новом генеральном прокуроре он ожидает усиления репрессий против оппонентов власти. «Иначе зачем было его менять?!» — отметил политолог.

 
 
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Вместо Александра Конюка генеральным прокурором назначен Андрей Швед.
 
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