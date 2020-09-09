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Адвокат Илья Салей задержан на трое суток и помещен в ИВС на Окрестина

09.09.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Илья Салей, юрист штаба Виктора Бабарико и один из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой, задержан на трое суток.

Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, Илья находится в статусе подозреваемого по делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и помещен в ИВС на Окрестина.

На вопрос, как себя чувствует сейчас его сын, Василий Салей ответил: «Все прекрасно. Он прекрасно понимал, чем занимается. Мы были готовы к этому. Все развивается так, как и прогнозировалось».

Илью Салея помимо отца защищает еще один адвокат.

Утром в квартире Салея сотрудники Следственного комитета провели обыск. Салей-старший вместе с сыном находился в квартире во время обыска. «Следователь был столь любезен, что допустил нас, хоть не с самого начала это было. Но все было максимально корректно», — отметил он.

 
 
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Илья Салей, юрист штаба Виктора Бабарико и один из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии...
 
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