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Адвокат Илья Салей задержан на трое суток и помещен в ИВС на Окрестина
Источник материала: Навiны
Илья Салей, юрист штаба Виктора Бабарико и один из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии Колесниковой, задержан на трое суток.
Как сообщил БелаПАН его отец и адвокат Василий Салей, Илья находится в статусе подозреваемого по делу по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и помещен в ИВС на Окрестина.
На вопрос, как себя чувствует сейчас его сын, Василий Салей ответил: «Все прекрасно. Он прекрасно понимал, чем занимается. Мы были готовы к этому. Все развивается так, как и прогнозировалось».
Илью Салея помимо отца защищает еще один адвокат.
Утром в квартире Салея сотрудники Следственного комитета провели обыск. Салей-старший вместе с сыном находился в квартире во время обыска. «Следователь был столь любезен, что допустил нас, хоть не с самого начала это было. Но все было максимально корректно», — отметил он.
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Илья Салей, юрист штаба Виктора Бабарико и один из адвокатов члена президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Марии...
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