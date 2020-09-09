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В Бресте осудили еще пятерых задержанных участников Марша единства 

09.09.2020 16:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Ленинского района Бреста 9 сентября вынес решения по пяти административным делам задержанных участников Марша единства, который прошел в областном центре 6 сентября.

В Бресте осудили еще пятерых задержанных участников Марша единства 
Брест, 6 сентября. Фото: binlk.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, два человека осуждены на семь суток административного ареста каждый, один — оштрафован на 10 базовых величин (270 рублей), еще два — на 20 базовых величин (540 рублей). Все пятеро признаны виновными в участии в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП).

7 и 8 сентября в этом районном суде состоялось 42 процесса над задержанными участниками марша. 36 человек были оштрафованы, шестерым назначено наказание в виде административного ареста от трех до 15 суток.

«Власти запугивают людей, чтобы они не выходили акции протеста. Но сторонников перемен это не остановит», — уверен правозащитник.

В Марше единства 6 сентября в Бресте приняло участие около четырех тысяч человек. Участники с бело-красно-белыми флагами с 14:30 до 19:30 прошли по ряду улиц города.

Около 15:00 на перекрестке улицы Советской с проспектом Машерова сотрудники милиции задержали около 40 участников марша. Их доставили в Ленинский РОВД. Из райотдела отпустили двух несовершеннолетних — юношу и девушку, остальных до суда поместили в изолятор временного содержания.

Еще несколько человек милиция задержала после окончания акции.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд Ленинского района Бреста 9 сентября вынес решения по пяти административным делам задержанных участников Марша единства, который прошел в областном центре 6...
 
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