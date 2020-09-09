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Нацбанк РБ провел кредитный аукцион – ставка подросла до 23,49%

09.09.2020 16:43 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Беларуси 9 сентября провел кредитный аукцион по предоставлению банкам рублевой ликвидности на срок 7 дней, удовлетворив лишь половину спроса на ресурсы.

Как сообщил регулятор, на аукцион поступили 64 заявки от 14 банков со ставками от 7,75% до 27,00% годовых на общую сумму 2196,40 млн. рублей.

«Принято решение предоставить банкам ресурсы в сумме 1 029,40 млн. рублей, средневзвешенная ставка составила 23,49% годовых, ставка отсечения составила 15,00 % годовых», - сообщила пресс-служба Нацбанка РБ.

Таким образом, за неделю с предыдущего аукциона средневзвешенная ставка выросла 22,25% до 23,49% годовых.

Как сообщалось, Нацбанк Беларуси до 15 сентября временно прекратил предоставление банкам рублевой ликвидности в виде межбанковских кредитов overnight. В комментарии регулятор объяснил свое решение необходимостью погасить девальвационную волну в стране и предотвратить спекулятивное кредитование.

 
 
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Национальный банк Беларуси 9 сентября провел кредитный аукцион по предоставлению банкам рублевой ликвидности на срок 7 дней, удовлетворив лишь половину спроса на...
 
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