Александр Лукашенко не исключил в Беларуси досрочных президентских выборов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко готов провести в стране досрочные выборы. Об этом президент Беларуси заявил в интервью российским журналистам в Минске, передает «МИР 24».

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю. Именно я. Никто мне об этом не говорил. Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Пожалуйста», – заявил президент Беларуси.

- А вы к этому готовы?

- Где-то года через два?

«Я по срокам не говорю. Надо принять Конституцию. Провести выборы местных органов. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти раньше, чем парламентские», – уточнил Лукашенко.

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