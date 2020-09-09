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Александр Лукашенко не исключил в Беларуси досрочных президентских выборов

09.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко готов провести в стране досрочные выборы. Об этом президент Беларуси заявил в интервью российским журналистам в Минске, передает «МИР 24».

«Если мы будем менять Конституцию, то мы должны в Конституции прописать выборы президента. Но отдельно, и я к этому склонен, чтобы провести досрочные президентские выборы. Я этого не исключаю. Именно я. Никто мне об этом не говорил. Я вам впервые об этом говорю. Я к этому склонен. Пожалуйста», – заявил президент Беларуси.

- А вы к этому готовы?
- Где-то года через два?

«Я по срокам не говорю. Надо принять Конституцию. Провести выборы местных органов. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти раньше, чем парламентские», – уточнил Лукашенко.

Полную версию интервью президента Беларуси Александра Лукашенко российским СМИ смотрите на телеканале «МИР» сразу после выпуска новостей в полночь.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Полную версию интервью президента Беларуси российским СМИ смотрите на телеканале «МИР» сразу после выпуска новостей в полночь.
 
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