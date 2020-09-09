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Болельщиков московского ЦСКА оштрафовали за БЧБ-флаг и запретили им посещать матчи

09.09.2020 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болельщиков московского ЦСКА наказали за развернутый на трибуне во время матча с «Тамбовом» БЧБ-флаг. Об этом сообщает «Апология протеста».


Скриншот из трансляции матча

Савеловский районный суд Москвы признал виновными Дмитрия Голембевского, Александра Никитина, Евгения Александрова, Артема Градовского и Александра Руднева по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ и оштрафовал на 3 тысячи российских рублей каждого (примерно 40 долларов по текущему курсу), а также запретил посещать матчи на полгода, а Голембевскому — на год.

Согласно протоколу, болельщики во время матча ЦСКА-«Тамбов» 15 августа провели «публичное мероприятие, не предусмотренное положением (регламентом) проведения официального спортивного мероприятия, а именно растянули несогласованный с организатором мероприятия бело-красно-белый флаг, являющийся символом белорусских оппозиционеров».

Как сообщает адвокат Леонид Соловьев, решения будут обжалованы.

Отметим, что во время того матча забил белорусский нападающий Илья Шкурин. После чего трибуны начали скандировать «Жыве Беларусь».

 
 
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Болельщики во время матча ЦСКА-«Тамбов», 15 августа провели «публичное мероприятие, не предусмотренное положением.
 
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