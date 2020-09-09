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Спросили МТС о компенсациях за отключения интернета «по требованиям госорганов». Что нам ответили
Источник материала: Tut.by
В конце августа и начале сентября в Минске возникали проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет в Минске. Ранее операторы
Напомним, что ранее в А1
Мы отправили в МТС запрос и спросили, собирается ли компания проводить подобные корректировки. Приводим ответ пресс-службы компании, который нам прислали:
— Мы ценим интересы каждого клиента, поэтому подготовили персональные бонусы для абонентов МТС. С 14 по 30 сентября нашим клиентам (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».
Список тарифов, абоненты которых смогут воспользоваться бонусом в виде 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней или бесплатного доступа к «МТС ТВ на 7 дней»
Линейка тарифов «Супер», линейка тарифов «4G», а также тарифы ULTRA, Р300, Р600, «Интернет», Onliner.by, RED, «Близкий», «Будь практичнее», «Все для общения», «Все свои», «Детский», «Легко сказать», «Металлург», «Общайся!», «Оптима+10 (Областной)», «Особый», «Отличный», «Персона», «Рациональный», «Родной».
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз в период с 14 по 30 сентября 2020. Подробную информацию о правилах начисления бонусов компания обещала сообщить дополнительно.
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Мы отправили в МТС запрос и спросили, собирается ли компания проводить подобные корректировки. Приводим ответ пресс-службы компании, который нам прислали.
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