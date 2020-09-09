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Спросили МТС о компенсациях за отключения интернета «по требованиям госорганов». Что нам ответили

09.09.2020 17:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце августа и начале сентября в Минске возникали проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет в Минске. Ранее операторы поясняли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами». Спросили МТС, будут ли компенсации за время «простоя» — и вот что нам ответили.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Напомним, что ранее в А1 заявили: в связи с ограничениями в работе мобильного интернета в Минске в августе, связанными с «выполнением требований уполномоченных государственных органов и возникших по не зависящим от компании причинам», оператор принял решение о компенсациях абонентам, которых коснулась проблема путем начисления интернет-трафика, минут разговоров и/или уменьшения абонентской платы.

Мы отправили в МТС запрос и спросили, собирается ли компания проводить подобные корректировки. Приводим ответ пресс-службы компании, который нам прислали:

— Мы ценим интересы каждого клиента, поэтому подготовили персональные бонусы для абонентов МТС. С 14 по 30 сентября нашим клиентам (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».

  • Пользователи тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» могут выбрать один из двух бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней;
  • Абоненты МТС других тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.

Список тарифов, абоненты которых смогут воспользоваться бонусом в виде 1 ГБ интернет-трафика на 30 дней или бесплатного доступа к «МТС ТВ на 7 дней»

Линейка тарифов «Супер», линейка тарифов «4G», а также тарифы ULTRA, Р300, Р600, «Интернет», Onliner.by, RED, «Близкий», «Будь практичнее», «Все для общения», «Все свои», «Детский», «Легко сказать», «Металлург», «Общайся!», «Оптима+10 (Областной)», «Особый», «Отличный», «Персона», «Рациональный», «Родной».

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз в период с 14 по 30 сентября 2020. Подробную информацию о правилах начисления бонусов компания обещала сообщить дополнительно.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы отправили в МТС запрос и спросили, собирается ли компания проводить подобные корректировки. Приводим ответ пресс-службы компании, который нам прислали.
 
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