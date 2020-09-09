Какой погреб сделать на дачном участке? Нашли интересный вариант для тех, кто хочет быстро

Источник материала: Tut.by

Традиционные погреба всегда делали из бетона, камней, кирпичей. Процесс их строительства довольно трудозатратный, а результат не всегда предсказуемый: не у всех получается сделать сухое и прохладное помещение под землей. Сейчас есть и другие варианты — готовые пластиковые погреба. Что они собой представляют, что в них можно хранить и сколько они стоят?



Фото: podvaldoma.ru

Идея построить погреб на улице кажется простым мероприятием: выкопал котлован, в нем вывел стены из кирпича или отлил из бетона, сделал перекрытие — и как бы все. Но на деле выясняется, что нужно еще гидроизоляцию надежную сделать, продумать, как в него спускаться, сделать рабочую вентиляцию. В любом случае, за пару дней не управиться.

Сейчас у традиционных погребов есть альтернатива. На рынке появилось сразу несколько производителей погребов из пластика. Они представляют собой емкость из пластика с ребрами жесткости, герметичной крышкой, лестницей, стеллажами. Размеры же погреба могут значительно варьироваться.



Фото: burenie.ru

Установка в общем случае проходит в несколько последовательных этапов. Сначала вырывается котлован подходящего размера. Дно котлована обязательно укрепляют. Если есть возможность положить заводскую бетонную плиту — вариант просто отличный. Вся установка и монтаж займет один день.

Если такой вариант не проходит, то бетонирование придется сделать своими руками. Дно ямы засыпают песком на 10 см, укрепляют арматуру и заливают бетонную плиту. Процесс несложный в исполнении, но для застывания нужно время. На работы по установке оставляют примерно месяц.



Фото: ogodom.ru

Далее следует установка самого пластикового погреба с фиксацией к бетонному основанию. Вес емкости и ее габариты потребуют привлекать строительную технику, вручную это сделать практически нереально. После этого погреб засыпается грунтом и песчано-цементной смесью.

Сверху такие погреба советуют утеплить экструдированным пенополистиролом, и это будет защита не столько от промерзания зимой, сколько от прогревания летом.



Погреб с вертикальным входом. Фото: aplastik.ru

Емкость полностью герметична, поэтому гидроизолировать такой погреб не нужно. Стенки надежно защищены от биологического воздействия, поэтому насекомые и грызуны никогда не проберутся к овощам. Кроме того, пластик не впитывает запахи, исходящие от хранящихся продуктов. Поверхности легко чистить и дезинфицировать при необходимости. Производители заявляют, что их изделия будут служить не менее 50 лет.



Фото: plastikoviy-pogreb.ru

Как правило, все пластиковые хранилища сразу оснащены вентиляционной системой, которая представлена несколькими отверстиями и трубами. Такая вентиляция является стандартной, поэтому зачастую ее нужно модифицировать, установив устройство принудительной вентиляции.

Внутри погреба можно стоять в полный рост: высота потолка больше двух метров. С горловиной полная высота погребов составляет 2,6 м. При таком заглублении создается оптимальная температура для хранения яблок, картофеля и остального урожая.



Фото: chistovod.by

Стоит отметить, что есть несколько модификаций пластиковых погребов в части организации входа. Наиболее удобными в эксплуатации считаются варианты с наклонным входом — так проще попасть внутрь, лестница удобнее.



Пластиковый погреб с боковым входом. Фото: aplastik.ru

Самый маленький погреб имеет следующие размеры: 1,5×1,5 метра. Есть и более габаритные варианты: 2×2 метра. Стоимость пластиковых погребов начинается от 4500 рублей. Монтажные работы трудно назвать дешевыми — от 2500 рублей.

Как видим, трудности могут возникнуть, если участок маленький и к месту монтажа не сможет подъехать техника.

Но, что важно, такой погреб может быть размещен на участке вне зависимости от уровня грунтовых вод, типа почвы и других факторов, которые обычно препятствуют строительству традиционных хранилищ. Монтаж пластикового погреба при идеальных условиях займет всего один день.