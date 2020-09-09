Какие вещи можно чистить только в химчистке

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Хотим мы этого или нет, но далеко не все вещи можно стирать в машинке. Сегодня редакция TAM.BY за несколько минут расскажет, что чистят только в химчистке и почему. Берите на заметку!

Шелковые вещи



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Деликатный шелк требователен к уходу и «не переносит» интенсивной стирки. После пребывания в барабане стиральной машины материал растягивается, деформируется и теряет привлекательность. Конечно, шелковую вещь можно стирать вручную, однако затем придется гладить помятую ткань, что опять же нежелательно.

Главные требования к шелку — бережная стирка без отжима и отказ от глажки. Допускается отпаривать ткань. Чтобы не навредить любимой вещи, целесообразно обратиться в химчистку.

Одежда из шерсти



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Привыкли к длительному замачиванию одежды — спешим предупредить: с шерстью этот прием не пройдет. Напитываясь водой, пряжа ведет себя непредсказуемо: тянется или сжимается. При неправильном отжиме и сушке на веревках шерстяные волокна и вовсе растягиваются, вещь теряет эластичность. Так что шерстяная одежда относится к тем вещам, что чистят только в химчистке.

Стиральная машина может подвести, ведь в некоторых моделях невозможно контролировать температуру полоскания, которая может отличаться от температуры воды при стирке. Таким образом, шерстяная вещь может дать усадку.

Натуральный мех



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

О том, что чистят только в химчистке меховые изделия, известно даже тем, кто их не носит. Согласитесь, странно себе представить хозяйку, решившую сэкономить на химчистке и решившую постирать шубу в ванной.

Самостоятельной чисткой легко испортить дорогую вещь и не всегда можно вовремя заметить личинки вредителей. Поэтому рекомендуем отправлять вещь в химчистку хотя бы раз в год, в идеале — весной.

Кожа и замша



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Натуральные кожаные и замшевые изделия с трудом поддаются уходу в домашних условиях. Перчатки, обувь, куртка, брюки, юбка — эти и другие вещи очень капризны к «химии» и абразивам, а мыльный раствор спасет не всегда. К тому же, высока вероятность испортить ценную вещь.

Если стирать кожу или замшу вручную, материал может дать усадку, покрыться пятнами, разводами. Свежие загрязнения (на замшевой обуви, например) убираются быстро, а со старыми пятнами справится уже химчистка.

Пальто



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Стирка пальто и другой одежды на подкладке (плащ, юбка) сложна, а иногда физически невозможна. Куда проще сдать вещь в химчистку, чем стирать тяжелый намокший текстиль руками или отправлять в барабан, беспокоясь об усадке.

Читайте состав: если изделие содержит кашемир или шерсть, то пальто сядет безвозвратно. Услуги химчистки не ударят по бюджету, если пользоваться ими одни-два раза в год.

Пуховик



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Пальто, дубленки и шубы — это не весь список вещей,что чистят только в химчистке.С пуховиками тоже не все просто: дело в том, что от ручной стирки содержимое скатывается и проваливается в подол изделия. А если мех не отстегивается от капюшона или воротника, то будет утрачен и его внешний вид.

Одной стирки в год в конце сезона достаточно для поддержания чистоты пуховика. Так вы сэкономите время, силы и получите обновленную вещь без разводов и потери качества материала.

Шторы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Что чистят только в химчистке, кроме одежды? Конечно, домашний текстиль из разряда «тяжелой» артиллерии! С легкими тюлевыми занавесками еще можно справиться вручную, а вот плотную дорогую ткань необходимо доверить химчистке в Минске .

Многие моющие средства для одежды не годятся для штор, некоторые типы текстиля не переносят воду. Да и стирать и сушить двухметровое полотно руками просто неудобно.

Ковер



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Ковровые покрытия убираются пылесосом только на поверхности, оставляя видимость чистоты. В реальности ковры — это источники накопившейся грязи, пыли, песка и шерсти животных. Что самое неприятное — в глубине ворса заводятся пылевые клещи, ковровые кожееды и даже моль.

Полностью избавить ковер от загрязнений и паразитов поможет только ежегодная химчистка. Приятным бонусом будет ухоженный внешний вид после моющих, красителей и других добавок.

Мягкие игрушки



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Немногие знают, что чистят только в химчистке и крупные детские игрушки. По причине того, что большие игрушки используются редко, они становятся так называемыми «пылесборниками» или «подставками» для одежды. Попробуйте дать вторую жизнь плюшевому зайцу или медведю, даже если планируете его отдавать новому хозяину.

Теперь понимая,что чистят только в химчистке, вы с уверенностью будете ухаживать за вещами и при необходимости сможете воспользоваться каталогом TAM.BY в поиске химчисток.