Сталкеры отреставрировали комнату в Припяти, воссоздав в ней интерьер СССР

Источник материала: Onliner

История, которую хранят стены заброшенных чернобыльских домов, все время редактируется путешественниками-нелегалами. Кто-то привносит в нее частичку себя, кто-то — частичку разрушения, а кто-то старается восстановить облик отдельных квартир, советский интерьер которых не пощадило время и погодные условия. Пару дней назад двое сталкеров всего за несколько часов отреставрировали комнату в заброшенной многоэтажке города-призрака Припять: приклеили к стене отставшие обои, покрасили рассохшуюся дверь, помыли пол, развесили советский текстиль и расставили предметы интерьера 40-летней давности. Видео процесса и результата опубликовано на популярном YouTube-канале сталкера Стаса Полесского.

Сталкеры специально выбрали комнату с относительно сохранной отделкой: обои и мебель с большего сохранились. Оставалось только прибраться, обновить отделку и добавить советских предметов быта.





Ребята замерили в ней уровень радиации — он оказался в пределах нормы — и приступили к уборке.





Приклеили отставшие обои, перекрасили деревянную дверь и оконные откосы прямо по осыпающейся краске.







Использовали текстиль времен СССР, чтобы привести в порядок диван, повесить шторы и накрыть скатертью рассохшийся деревянный стол.







Расставили предметы интерьера советских времен: телефон, часы, книги, открытки.









В итоге получилась атмосферная «комната времени» посреди города-призрака.







