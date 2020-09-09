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Сталкеры отреставрировали комнату в Припяти, воссоздав в ней интерьер СССР

09.09.2020 17:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

История, которую хранят стены заброшенных чернобыльских домов, все время редактируется путешественниками-нелегалами. Кто-то привносит в нее частичку себя, кто-то — частичку разрушения, а кто-то старается восстановить облик отдельных квартир, советский интерьер которых не пощадило время и погодные условия. Пару дней назад двое сталкеров всего за несколько часов отреставрировали комнату в заброшенной многоэтажке города-призрака Припять: приклеили к стене отставшие обои, покрасили рассохшуюся дверь, помыли пол, развесили советский текстиль и расставили предметы интерьера 40-летней давности. Видео процесса и результата опубликовано на популярном YouTube-канале сталкера Стаса Полесского.

Сталкеры специально выбрали комнату с относительно сохранной отделкой: обои и мебель с большего сохранились. Оставалось только прибраться, обновить отделку и добавить советских предметов быта.

Сталкеры отреставрировали комнату в Припяти, воссоздав в ней интерьер СССР

Ребята замерили в ней уровень радиации — он оказался в пределах нормы — и приступили к уборке.

Сталкеры отреставрировали комнату в Припяти, воссоздав в ней интерьер СССР

Приклеили отставшие обои, перекрасили деревянную дверь и оконные откосы прямо по осыпающейся краске.



Использовали текстиль времен СССР, чтобы привести в порядок диван, повесить шторы и накрыть скатертью рассохшийся деревянный стол.



Расставили предметы интерьера советских времен: телефон, часы, книги, открытки.




В итоге получилась атмосферная «комната времени» посреди города-призрака.




 
 
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История, которую хранят стены заброшенных чернобыльских домов, все время редактируется путешественниками-нелегалами. Кто-то привносит в нее частичку себя,...
 
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