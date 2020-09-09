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Бонусы вместо компенсации. МТС ответил по поводу перебоев с интернетом по требованию госорганов
Источник материала: Onliner
Вчера оператор А1
С 14 по 30 сентября абоненты тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» смогут выбрать 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.
Абоненты МТС других тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.
Вопрос по поводу компенсаций мы также задали оператору life:). Как только мы получим комментарий, сразу опубликуем его в отдельной заметке.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
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