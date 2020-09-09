Бонусы вместо компенсации. МТС ответил по поводу перебоев с интернетом по требованию госорганов

Источник материала: Onliner

Вчера оператор А1 рассказал о том, как будет компенсировать абонентам проблемы с доступом в сеть, наблюдавшиеся 23, 26 и 30 августа, а также 6 сентября по требованию госорганов. Мы поинтересовались, готовят ли компенсации другие операторы. В МТС нам переслали пресс-релиз о бонусах для абонентов.

С 14 по 30 сентября абоненты тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» смогут выбрать 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.

Абоненты МТС других тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение 7 дней.

Вопрос по поводу компенсаций мы также задали оператору life:). Как только мы получим комментарий, сразу опубликуем его в отдельной заметке.