Видео: родственники задержанных ждут своих близких у стен минских РУВД (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером на Комаровке и Машерова прошли задержания участников акции против репрессий. После этого уже родственники задержанных (кто успел сообщить о себе из автозака) разъехались по разным РУВД Минска.

Мы взяли комментарии у людей, которые приехали за информацией и своими близкими.