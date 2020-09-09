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Видео: родственники задержанных ждут своих близких у стен минских РУВД (видео)
Источник материала: Onliner
Вчера вечером на Комаровке и Машерова прошли
Мы взяли комментарии у людей, которые приехали за информацией и своими близкими.
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Вчера вечером на Комаровке и Машерова прошли задержания участников акции против репрессий. После этого уже родственники задержанных (кто успел сообщить о себе из...
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