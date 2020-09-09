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Колесникова стала подозреваемой в деле о призывах к захвату власти
09.09.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. Сейчас она в СИЗО в Минске на улице Володарского.
«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — рассказала адвокат Казак.
Дело возбуждено по статье 361 УК (призывы к захвата власти или насильственному изменению конституционного строю, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности).
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Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. Сейчас она в СИЗО в Минске на улице Володарского.
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