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Колесникова стала подозреваемой в деле о призывах к захвату власти

09.09.2020 17:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. Сейчас она в СИЗО в Минске на улице Володарского.

«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — рассказала адвокат Казак.

Дело возбуждено по статье 361 УК (призывы к захвата власти или насильственному изменению конституционного строю, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности).

 
Теги: Минск
 
 
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Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. Сейчас она в СИЗО в Минске на улице Володарского.
 
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