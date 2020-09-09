Колесникова стала подозреваемой в деле о призывах к захвату власти

Источник материала: Ежедневник

Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу. Сейчас она в СИЗО в Минске на улице Володарского.

«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — рассказала адвокат Казак.

Дело возбуждено по статье 361 УК (призывы к захвата власти или насильственному изменению конституционного строю, или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности).