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Песков прокомментировал сообщения об исчезновении людей в Беларуси
09.09.2020 17:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены исчезновением людей в Беларуси, однако исходят из того, что в установленные законом сроки информация о них появится.
«Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность», — заявил Песков.
Кремль, как отметил Песков, исходит из того, что «в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена», пишет Интерфакс.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены исчезновением людей в Беларуси, однако исходят из того, что в установленные...
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