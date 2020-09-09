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СК: Колесникова, Знак и Салей подозреваются в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности

09.09.2020 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова и Максим Знак, а также адвокат Илья Салей находятся в статусе подозреваемых в рамках дела по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

СК: Колесникова, Знак и Салей подозреваются в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности
Максим Знак и Мария Колесникова

В отношении Колесниковой и Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Следственный комитет.

В сообщении СК отмечается, что «получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой Координационный совет, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В сообщении Следственного комитета говорится, что «указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов».

Колесникова была задержана утром 7 сентября. Сейчас она находится в СИЗО № 1 на улице Володарского. Знака и Салея задержали утром 9 сентября. У них дома и в штабе КС прошли обыски. Салей, по словам его отца, находится в ИВС на Окрестина.

Координационный совет потребовал от властей немедленного освобождения всех своих представителей, а также заявил, что деятельность КС будет продолжена.

 
 
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Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова и Максим Знак, а также адвокат Илья Салей находятся в...
 
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