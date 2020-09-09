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На доме № 10 по улице Танка установили мемориальную доску в честь Василя Быкова

09.09.2020 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мемориальная доска в честь народного писателя Беларуси Василя Быкова установлена на доме № 10 по улице Максима Танка. В этом доме Василь Быков прожил 25 лет — с 1978 по 2003 годы.

На доме № 10 по улице Танка установили мемориальную доску в честь Василя Быкова

Доску изготовил белорусский скульптор Игорь Зосимович в сотрудничестве с архитектором Виктором Карако.

Композиция имеет вертикальный формат, так как местом установки изначально был выбран один из выступающих пилонов здания.

Центральную часть доски занимает портрет классика, отлитый в бронзе. Сама мемориальная доска выполнена из латунного листа. На него нанесен фрагмент текста из повести «Атака».

На доме № 10 по улице Танка установили мемориальную доску в честь Василя Быкова

Инициатором установки мемориальной доски выступили благотворительный фонд Марии Магдалены Радзивилл и Ассоциация белорусов Швейцарии при поддержке госорганов Беларуси.

 

 

Фото агентства «Минск-Новости»

 
Теги: Минск
 
 
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Мемориальная доска в честь народного писателя Беларуси Василя Быкова установлена на доме № 10 по улице Максима Танка. В этом доме Василь Быков прожил 25 лет — с 1978 по...
 
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