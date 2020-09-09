Лукашенко заявил о невозможности реализовать прописанную в союзном договоре интеграцию

Когда-то на референдуме большинство белорусов проголосовало за интеграцию с Россией, но с тех пор ситуация изменилась. Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью российским СМИ.





«Мы поставили вопрос об экономической интеграции с Россией, и люди на это ответили положительно, — сказал он. — Более того, мы пошли дальше, заключив договор о Союзном государстве. Там было прописано все. Там мы пошли дальше и прописали контуры будущего государства союзного. Но последняя статья, по-моему, гласила так, что мы на референдуме в Беларуси и России должны принять Конституцию нашего Союзного государства».

По словам Лукашенко, российская сторона не пошла на проведение референдума по союзной Конституции, потому что «все боялись, что Лукашенко прибежит и схватит шапку Мономаха, россиянам в мозги это вбили».

«А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие, — сказал он. — И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции. Это мы начали накануне парламентских выборов, они были в ноябре прошлого года. И вот мы влезли в президентские — уже не до этого. Вы видите, какая кутерьма».

Отвечая на вопрос, до какой степени интеграции с Россией он готов пойти, Лукашенко сказал: «Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая кооперация экономическая. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия. Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе какой-то там резерв? Который, кстати, не использовался. Ну, дай бог, и использоваться не будет. Но это в договоре записано».

По его словам, если бы «кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью», то белорусская армия «вступает в войну, и российская группировка нас поддерживает и вместе с нами отражает агрессию на западном направлении». «И если бы вдруг это случилось, мы бы немедленно защищали Россию, — заявил Лукашенко. — Россия создала резерв сегодня, потому что на внешних границах посмотрите, что творится. И потом, вы что думаете, уж очень нужна Западу Беларусь? Им больше всего нужна Россия. И это трамплин. Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку или там под Запад».

Он добавил: «В середине 90-х, когда был Шушкевич, Клинтон сразу прилетел, как Шушкевича избрали. Почему? Потому что все было заготовлено, все было подписано — этот санитарный кордон, три прибалтийских республики, Беларусь и Украина, отделяем от России. Кто его разрушил? Первый избранный президент Беларуси. Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет».

Лукашенко также считает, что в вопросе дальнейшей интеграции не надо «ломать те структуры в политике, которые есть». «У нас есть Высший государственный совет, прописаны его функции и полномочия колоссальные. Но он, к сожалению, не функционирует на всю полноту своих полномочий, — сказал он. — Союзный Совмин у нас есть — общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они же не работают так, как следует. Прежде чем городить заборы и создавать что-то новое, давайте это задействуем. Если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг. Но и они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виноваты? Подумайте над ответом сами».

Лукашенко отметил, что совместно принятые решения часто не реализовываются на практике. «Дошли до того, что развернули газовые войны, молочные войны, конфетные войны, нефтяные войны. И дошли до абсурда. Вот из этой ситуации, надеюсь, извлекли урок, в том числе и мы, президенты двух стран», — сказал он.

Что касается военной интеграции, заявил Лукашенко, то этот вопрос не обсуждается. «Мы можем собачиться по любым вопросам, но оборона и безопасность — святое. И вот эти события показали, что это для нас святое, — сказал он. — Год назад говорил, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой, Путин, придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы тогда это в шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась. То, что происходит в Беларуси, — расслабляться не надо. Это за нас взялись — за Беларусь, а через Беларусь — за Россию, знаете, какие силы. И упрощать ничего нельзя».