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МТС подготовил персональные бонусы для своих абонентов
Источник материала: Навiны
С 14 по 30 сентября клиентам МТС (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».
Пользователи тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» могут выбрать один из двух бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение семи дней.
Абоненты МТС других тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатным доступом к сервису «МТС ТВ» в течение семи дней.
Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз в период с 14 по 30 сентября 2020.
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С 14 по 30 сентября клиентам МТС (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный...
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