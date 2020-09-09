МТС подготовил персональные бонусы для своих абонентов

С 14 по 30 сентября клиентам МТС (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».





Пользователи тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» могут выбрать один из двух бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение семи дней.

Абоненты МТС других тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатным доступом к сервису «МТС ТВ» в течение семи дней.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз в период с 14 по 30 сентября 2020.