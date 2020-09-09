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МТС подготовил персональные бонусы для своих абонентов

09.09.2020 17:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 14 по 30 сентября клиентам МТС (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ».

МТС подготовил персональные бонусы для своих абонентов

Пользователи тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0» могут выбрать один из двух бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней или бесплатный доступ к сервису «МТС ТВ» в течение семи дней.

Абоненты МТС других тарифных планов также по своему усмотрению могут воспользоваться одним из двух бонусов: 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней или бесплатным доступом к сервису «МТС ТВ» в течение семи дней.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз в период с 14 по 30 сентября 2020.

 
 
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С 14 по 30 сентября клиентам МТС (физическим лицам) будет доступно одно из специальных предложений: дополнительный голосовой и интернет-трафик, а также бесплатный...
 
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