Лукашенко объяснил свое появление с автоматом и вооруженным младшим сыном после митинга

На вопрос представителей российских СМИ, какой сигнал и кому он хотел подать, появившись с автоматом на территории Дворца независимости вместе с вооруженным младшим сыном, Лукашенко ответил: «А вы так и не разгадали? Это очень просто».

«Многие сидели на одном известном телеграм-канале, и что они увидели за час до этого появления? — вопросил Лукашенко. — Что, мол, дети президента в Ростове, президент бежал, президент — трус и так далее. Была такая информация. Скажите, вы на моем месте, какие ваши действия? Я показал, что я на месте и что я не трус, я не боюсь».

По его словам, во Дворце независимости у него расположен «ситуационный центр», из которого он видит «все, что делается в Минске со всех камер», а также, «что видят те, кто управляет войсками в этот период».

«Я все видел, что делается в Беларуси, — заявил он. — Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах (километра два буквально через озеро) у меня вертолет в резиденции. Я думаю: "Должен посмотреть, что там творится". Я сажусь в вертолет. Но они же, сволочи… Американцы же ведут, с космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот как только президентский вертолет поднялся (а это буквально, если напрямую, то полтора километра), они побежали, они начали расходиться. Ну, я облетел, посмотрел, как там в городе. Они по тротуарам идут, машут — женщины особенно — руками. Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости. Ну какая-то боевиков кучка осталась».

По словам Лукашенко, в вертолете помимо него и младшего сына были три вооруженных сотрудника Службы безопасности президента, а после приземления за ним «увязалась антитеррористическая группа, тоже, наверное, три-четыре человека».

«То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь, и я эту страну буду защищать, чего бы мне это ни стоило, хотя меня там за руки, за ноги держали, чтобы я не выходил, потому что, говорят, а вдруг снайпер и прочее, — заявил Лукашенко. — Я говорю, нет, я должен выйти (разбежались, не разбежались, еще кто-то остался) и поблагодарить этих ребят (силовиков. — ред.). Это впервые было, я был несколько разгорячившийся. Сейчас я уже спокойно это воспринимаю, более спокойно, хотя не без того. Я поблагодарил ребят, которые там стояли в цепочке и достойно себя вели. Вот вся конспирология. Главное — я не трус и не боюсь, никуда я не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже не побегут».

На вопрос, был ли адресован этот посыл вовне или внутрь страны, Лукашенко ответил: «И тем, и другим». «Слушай, если бы не было внешнего, мы давно бы уже справились с этими проблемами. Вы же сами видите, что этими походами управляют телеграм-каналы, и видите, как люди там выходят. Порой беспечно — с детьми. На прошлом митинге было две трети женщин. Скорее всего, студенты приехали, студентки», — добавил он.