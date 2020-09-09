Агитпроп: Участие детей в акциях протеста - насилие над детсткой психикой

Источник материала: АФН

Белорусские власти могут усилить давление на часть протестного населения, используя для этого детей.

Возможный вариант использования властями детей в политических целях озвучил член Национальной комиссии по правам ребенка, заведующий лабораторией проблем воспитания личности Национального института образования Анатолий Глинский.

По его мнению, участие детей в протестных акциях является насилием над психикой ребенка.

"В Беларуси есть закон "О правах ребенка", который направлен на обеспечение физического, нравственного и духовного здоровья детей. В нем есть статьи 9-я, 17-я. В ст.9 речь идет о психологическом насилии. Я считаю, участие детей во взрослых политических играх это своего рода насилие над психикой ребенка. В ст.17 говорится о том, что родители должны создавать необходимые условия для полноценного развития, воспитания, образования, укрепления здоровья ребенка. А участие в несанкционированных митингах и шествиях не несет для детей никакого воспитательного посыла. Мы видим, что происходит на таких митингах. Сленг, который там раздается, взаимоотношения взрослых, то, как они себя ведут, не есть пример для ребенка", - заявил Глинский (цитата БелТА).

В текущем учебном году власти намерены усилить промывание мозгов родителям через так называемый "родительский университет".

"Надо как можно больше родителей привлекать к работе "Родительского университета", к совместным мероприятиям родителей, детей и школы. Приглашать специалистов, чтобы они рассказали, что можно, а что нельзя делать с участием детей. Потому что многие, особенно молодые, "продвинутые" родители, этого не знают. Поэтому она с этим грудничком и ходит на митинги. Это для нее как защита, что ее с ним не тронут", - сказал Глинский.