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Виталий Гурков о жестких задержаниях женщин в Минске: Мужики, это полное дно!

09.09.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский боец и музыкант Виталий Гурков поделился мнением о действиях неизвестных в камуфляжной форме, которые накануне жестко разгоняли протесты, на которых присутствовали в основном женщины.



"Мужики, это дно полное. Я почему-то думаю, что это не белорусские милиционеры. Какие-то нелюди издеваются над белорусскими девушками. Это заезжие гастролеры. Сами знаете откуда", написал Гурков в инстаграм-аккаунте.
 
 
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Белорусский боец и музыкант Виталий Гурков поделился мнением о действиях неизвестных в камуфляжной форме, которые накануне жестко разгоняли протесты, на которых...
 
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