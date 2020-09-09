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Чем обернулась пандемия COVID-19 для белорусского бюджета

09.09.2020 17:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уже можно подсчитать, чем обернулась для бюджета страны пандемия COVID-19 и насколько это критично для государственных финансов.


Источник: Минфин РБ

Самая тревожная статья в этой табличке — в последней строке. Разница между доходами и расходами бюджета в этом году по сравнению с прошлым колоссальная. Хотя надо отметить, что изначально бюджет этого года планировался дефицитным в размере почти 1 млрд рублей, в то время как в 2019-м он был сверстан с профицитом 1,7 млрд.

Самое скверное в этой истории, что еще вплоть до мая бюджет исполнялся с профицитом, а в июне «рвануло» — дефицит в моменте в 2 раза превысил весь годовой план. В июле удалось несколько выправить ситуацию, но она остается напряженной, хотя, как говорится, поводов для паники нет: за рубль по-прежнему дают 100 копеек.

Если без шуток, то надо подождать августовскую отчетность, которая будет сформирована к концу сентября. Если разрыв будет сохраняться (а, скорее всего, увеличится), то правительству придется либо где-то искать деньги, либо пересматривать расходы в IV квартале. 

Вариант с поиском внеплановых средств выглядит проблематичным с учетом политического кризиса. Вариант с ужиманием госрасходов выглядит более рациональным и понятным.

Несколько слов о расходах: где здесь можно ужаться? Если посмотреть на прошлогодние цифры, то мы увидим, что госбюджет мог вполне справляться с финансирование всех сфер на уровне 11,44 млрд за семь месяцев. Но по этому году «неожиданно» мы выскочили на уровень 14,26 млрд. С чего бы это вдруг? 

Если чуть углубиться в цифры, то из непредвиденных трат бюджет, например, в мае выделил 1,3 млрд рублей на поддержку «Гомельоблагросервиса», «Минскоблагросервиса», «Управляющей компании холдинга «Агромашсервис» из Могилевской области. 

Эти госкомпании специализируются на обслуживании сельскохозяйственных предприятий. Так что, если в оставшиеся месяцы госбюджету не придется в пожарном порядке вбрасывать деньги в отечественное сельское хозяйство, есть надежда, что сильно ужиматься тоже не придется.
 
 
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Уже можно подсчитать, чем обернулась для бюджета страны пандемия COVID-19 и насколько это критично для государственных финансов.
 
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