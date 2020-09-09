Сивицкий: Кремль готовит сценарий отстранения Лукашенко от власти

– Единственное, чего сейчас пытается добиться официальный Минск всеми силами и средствами (прежде всего, своей оголтелой пророссийский риторикой): политической и финансовой поддержки со стороны РФ, чтобы стабилизировать обстановку.





Однако, с этим есть трудности. Очевидно, что в Кремле в качестве главного источника политического кризиса в Беларуси рассматривают персонально Лукашенко и его политику.





В Кремле на сегодня не видят никакого геополитического измерения протестов в нашей стране, хотя официальный Минск пытается убедить Москву в обратном: что это чуть ли не гибридная война против Беларуси, направленная на то, чтобы не только оторвать нашу страну от России, но и подготовить плацдарм для дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ.





Думаю, на эту риторику в Москве не купятся. По той причине, что Москва сама приложила определенные усилия, чтобы дестабилизировать и экономическую, и политическую ситуацию в Беларуси в преддверии президентских выборов. А делалось это для того, чтобы максимально ослабить Лукашенко, ухудшить его переговорные позиции в будущем.





В теперешних условиях Кремль заинтересован в организации контролируемого транзита власти: от Лукашенко – к другим политическим силам, части белорусской номенклатуры и так называемой новой оппозиции в лице Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, которые готовы уважать стратегические интересы России в случае прихода к власти и не собираются пересматривать обязательства страны в рамках экономических и военных альянсов с РФ.





Кремль готовит сценарий смены режима и отстранения Лукашенко от власти. Но пока что более мягким способом: через организацию общенационального диалога и реформу Конституции.





В Москве во время встречи Лукашенко с Путиным будут обсуждаться два основных вопроса.





Первый: рефинансирование госдолга Беларуси перед Россией. Это около миллиарда долларов: 600 миллионов за кредиты и примерно 350 миллионов долга за газ.





Второй вопрос: план разрешения кризиса. Лукашенко везет в Москву план, который включает в себя конституционную реформу, референдум, организацию общенационального диалога и, возможно, поведение внеочередных президентских выборов.





Стратегия Минска в том, чтобы продать Москве этот план взамен на политическую и экономическую поддержку. Но мне как представляется, в Кремле не готовы ждать еще два или больше лет: там хотят добиться результатов здесь и сейчас, пока Лукашенко находится в наиболее слабой позиции.





Еще одним вопросом переговоров в Москве может стать освобождение ряда политических заключенных: прежде всего, Виктора Бабарико и его сына, а также российского политтехнолога Виталия Шклярова.





В зависимости от того, примет ли Лукашенко правила игры Кремля, во многом будет зависеть дальнейшая динамика политического кризиса в Беларуси. Нашу страну в ближайшее время ожидает достаточно серьезный экономический кризис – и ключи от его разрешения находятся в Кремле.





Не думаю, что в Москве сейчас будут пытаться навязать подписание дорожных карт по углубленной интеграции. Создается ощущение, что для Москвы этот проект потерял свою актуальность.





К тому же любые соглашения, которые будут подписаны с Лукашенко до урегулирования политического кризиса, белорусское общество может воспринять как токсичные. А для Кремля сейчас важно не допустить превращение протестов в антироссийские.





Мы видим, что в целом Москва играет на двух сторонах этого противостояния. И потихонечку закладывает основы для проведения контролируемого транзита власти.





Конституционный строй Беларуси хотят изменить с суперпрезидентской республики на полупрезидентскую или в идеале – на парламентскую, где Кремль сможет влиять на политические процессы с помощью поддержки партий. Одни из таких проектов был уже анонсирован – партия «Вместе» банкира Бабарико.





Думаю, похожие проекты появятся в ближайшее время и у Светланы Тихановской, и у Валерия Цепкало.





Грубо говоря, Россия готова способствовать демократизации Беларуси при условии, что это приведет к власти политические силы, которые будут уважать стратегические интересы РФ и не будут кардинально пересматривать отношения с Москвой.

То есть это своего ряда армянская модель.