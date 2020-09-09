Официально. Самая мощная игровая приставка Microsoft будет продаваться за 499 долларов

Источник материала: Tut.by

Microsoft назвала цену и дату старта продаж своей самой мощной игровой приставки — Xbox Sereis X. Об этом сообщается в посте в официальном аккаунте Xbox в Twitter.





Xbox Sereis X в США оценили в 499 долларов. Более технически простой Xbos Series S будет продаваться за 299 долларов. Приставки получится предзаказать с 22 сентября, продажи начнутся 10 ноября. Европейский цены аппаратов, соответственно, 499 и 299 евро. Даты старта предзаказов и старта продаж — такие же.

Напомним: Xbos Series X базируется на 8-ядерном процессоре Zen 2 от AMD частотой в 3,8 ГГц (7-нм техпроцесс), за графику отвечает чип архитектуры RDNA 2. Производительность GPU оценивается в 12 терафлопс. В активе 16 ГБ памяти GDDR6, емкость встроенного NVME SSD-накопителя — 1 ТБ. Хранилище можно расширить на 1 ТБ специальной картой. В наличии окажется оптический привод 4K UHD Blu-ray Drive, есть возможность подключить внешний накопитель к порту USB 3.2.

Ресурс DTF приводит спецификации Xbox Series S, которые ранее были неизвестны. Консоль использует тот же процессор, что и Xbox Series X — он работает на частоте 3,6 ГГц и, судя по всему, мощнее, чем CPU PS5. Series S рассчитана на игры в разрешении 1440p до 120 Гц — в нее встроен аппаратный апскейлер для подключения к 4K-дисплеям.

Полные технические характеристики Xbox Series S такие: 8-ядерный Zen 2 CPU 3,6 ГГц (3,4 ГГц в режиме SMT), 10 ГБ GDDR6 ОЗУ со скоростью 225 ГБ/с, кастомный NVMe SSD на 512 ГБ (архитектура Xbox Velocity, SSF). Консоль в четыре с лишним раза мощнее, чем Xbox One S.

Ниже — цены популярных сейчас игровых приставок: