Нет кредитов - нет продаж. Что произошло в августе на рынке новых автомобилей

Источник материала: Tut.by

Несмотря на не самые благоприятные обстоятельства и события августа, рынок новых автомобилей не провалился, хотя и упал по отношению к июлю. По данным Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), впервые в истории марка Geely вышла на первое место по продажам, хотя по итогам восьми месяцев занимает второе место.

Падение небольшое, но оно будет продолжаться

По данным БАА, в августе дилеры продали 3872 легковых автомобиля. Это на 10,85% меньше, чем в июле, и на 28,64% меньше, чем в августе 2019 года. Но все же больше, чем продавали в январе, апреле, мае и июне 2020 года.





— Ситуация августа была уникальной в том смысле, что мы опять стали свидетелями девальвационного скачка, который мог привести к какому-то росту продаж, который мы наблюдали в марте, — рассказал председатель правления БАА Сергей Михневич. — И начало августа было неплохим. Но во второй половине прошедшего месяца политические события в стране привели к тому, что финансовое положение резко ухудшилось. В конце августа достаточно большой спрос на новые автомобили был сбит затягиванием решений по выдаче кредита либо отказами в выдаче. В результате падение в августе по отношению к июлю составило больше 10%. И, к сожалению, в сентябре нас, скорее всего, ждет еще большее падение в силу того, что банки вообще прекратили кредитование физлиц.



В таблице приведены цифры продаж с учетом коммерческой техники

Девальвационный всплеск немного уменьшил падение в силу того, что кто-то успел снять свои белорусские накопления, кто-то успел получить кредит, кто-то просто ускорил планируемую покупку.

В ситуации с приостановкой кредитования либо ростом процентных ставок марка Geely оказалась в очень выгодной ситуации. Льготная финансовая программа для покупки белорусского автомобиля хоть и изменилась, но все же продолжила работать. Теперь в грейс-период ставка составляет 7,7%, а по его окончании — 13,35%.



Несмотря на локальную победу в августе, по итогам продаж с января по август марка Geely занимает второе место

Сейчас дилеры Geely отпускают машины как горячие пирожки. Пожалуй, только у них есть шанс показать рост в сентябре. У остальных будет спад. Особое положение марки привело к тому, что Geely впервые вышла на первое место по продажам. В августе было реализовано 890 автомобилей (902 в июле). LADA уступила совсем немного — 860 проданных автомобилей (917 в июле). Как видим, оба бренда почти не потеряли. Renault практически полностью повторила результат прошлого месяца — 502 автомобиля (501 в июле). Четвертое место занял Volkswagen с результатом 379 авто (433 в июле). Пятое место досталось Kia, причем марка даже немного прибавила в августе по сравнению с июлем — с 312 проданных авто до 347. Серьезные провалы в продажах лишь у некоторых марок, а отдельные, как видим, и вовсе демонстрировали рост.

Лидер среди моделей — по-прежнему Lada Vesta





Топ-20 самых продаваемых моделей, как и в предыдущие три месяца, возглавляет Lada Vesta. На второе место удалось взойти Geely Atlas, потеснив новый Skoda Rapid, продажи которого по итогам августа откатились на 8-е место. Третью строчку заняла парочка Kia — Rio седан и кросс-хетчбэк X-Line, сместив с пьедестала Geely Coolray. Белорусско-китайский кроссовер в августе занял пятую позицию. Но, по словам дилеров, на эту модель существует дефицит: очередь из желающих купить Coolray составляет несколько сотен человек.





Какое будущее ждет авторынок?

— До тех пор, пока не возобновится кредитование, мы не видим перспектив какой-то стабилизации. То есть динамика падения будет наблюдаться и дальше. Цены на новые автомобили в августе претерпели изменения. Кто успел распродать машины, новые поставки будет производить уже по новым ценам в силу того, что российский рубль подскочил к белорусскому. Правда, сейчас мы видим обратный тренд. Но в любом случае на фоне ослабления российского рубля к мировым валютам нам стоит ожидать в четвертом квартале повышения закупочных цен в российских рублях, — отмечает Сергей Михневич.