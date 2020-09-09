Источник материала: Sputnik Беларусь

На балетной сцене ожил мир, созданный 145 лет назад двумя норвежскими гениями – драматургом Генриком Ибсеном и композитором Эдвардом Григом; мир, наполненный удивительными образами скандинавской мифологии. В театральную афишу спустя 42 года вернулся балет "Пер Гюнт".

Но история вышла совсем иной, хореограф-постановщик Сергей Микель максимально приблизил ее к жизни, сделал понятной современному зрителю.

Дирижер-постановщик спектакля Александр Анисимов удивил зрителей: публика услышала как известные мелодии, например, "В пещере Горного короля", так и новую музыку – яркую, потрясающей красоты. Кроме того, в канву балетного спектакля гармонично были вплетены роли солистов оперы – свои вокальные партии Елена Золова, Инна Русиновская, Елена Бунделева и другие исполнили на норвежском.

Переплести прошлое и настоящее, реальность и вымысел, сохранить традиции и приблизиться к нынешнему времени – такая непростая задача стояла и перед художником-постановщиком Любовью Сидельниковой. И она с ней справилась просто блестяще: на сцене ожили миры: романтический – Озе, цифровой – Горного короля, мистический – Пуговичника и его свиты, реальный – норвежского городка. Ну и целая Вселенная – это мир Сольвейг и ее бесконечной любви к Перу Гюнту, которую она пронесла через всю жизнь.

В премьерном спектакле главные партии исполнили ведущие артисты балета: Эвен Капитен, Людмила Уланцева, Антон Кравченко, Анна Фокина, Ирина Еромкина, Такатоши Мачияма, Игорь Артамонов, Александра Чижик и другие.

Следом в Большом покажут еще одну премьеру – перенесенная с апреля опера Джакомо Пуччини "Виллисы. Фатум" состоится 11 сентября.