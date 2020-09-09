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«Сложнее всего было сказать жене». Уволен спасатель, который предупреждал минчан, что к ним едут снимать бчб-флаги

09.09.2020 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске продолжается борьба между людьми, которые вывешивают бчб-флаги, и городскими службами, которые их снимают. Поначалу с флагами справлялась система ЖКХ, потом подключились органы, а на прошлой неделе и МЧС. Но не все спасатели соглашаются заниматься непрофильной работой: известно по крайней мере о двух случаях, когда сотрудники ведомства не снимали бчб-флаг, а лишь расправляли его в воздухе. Есть и те, кто предупреждал жильцов, что к ним едут снимать флаги. По меньшей мере одного из таких сотрудников — Максима Сташуленка — уволили с работы по статье и за три дня сказали освободить служебную квартиру, в которой, кроме самого Максима, живут его беременная жена и ребенок.

 

«Сложнее всего было сказать жене». Уволен спасатель, который предупреждал минчан, что к ним едут снимать бчб-флаги

Максим работал в пожарно-аварийно-спасательной части №2 Фрунзенского района, присоединился к чатам жильцов этого района и предупредил их, что к ним во двор едут снимать флаги. Когда об этом узнало начальство, Максима вызвали на ковер, показали скриншоты его сообщений и предложили написать объяснительный рапорт. Спасатель отказался, поскольку не считал себя виновным. После этого молодого человека уволили по статье.

— Сначала на меня давили, чтобы я уволился по соглашению сторон. Я сказал, что увольняться не буду, потому что мне работа нравится, я работать хочу и надеюсь, что буду, — рассказывает Максим. — В итоге мне приписали нарушение присяги, нарушение подписки о неразглашении служебной информации и государственных тайн и два пункта нарушения контракта: дискриминацию личности сотрудников и разглашение служебной информации. Хотя я просто прислал текстовое сообщение. Не фото, не документ. Просто написал в чате пару адресов.

«Сложнее всего было сказать жене». Уволен спасатель, который предупреждал минчан, что к ним едут снимать бчб-флаги

Максиму дали подписать приказ об увольнении. На приказе он написал: «Ознакомлен, но не согласен». Молодой человек собирается обжаловать свое увольнение в суде. Завтра утром у него встреча с адвокатом.

— Хоть я и просил своих коллег пока не разглашать эту информацию, они настроены бить во все колокола, искать жилье, финансовую помощь. Дело в том, что нам с беременной женой и ребенком предстоит выселиться из служебного жилья. И нам предписано освободить квартиру в течение трех дней. Идти нам некуда. Но для начала я хочу поговорить с юристом и попытаться отстоять свои права по закону.

«Сложнее всего было сказать жене». Уволен спасатель, который предупреждал минчан, что к ним едут снимать бчб-флаги

 

По словам Максима, он 5 часов готовился к разговору с женой. Очень сложно было рассказать супруге о том, что теперь семья лишена и дохода, и крыши над головой.

— Когда я приехал домой, то услышал, как у меня под окнами поют люди, кричат кричалки, играют на гуслях. Когда я рассказал, что случилось, супруга ответила, что сама обо всем догадалась.

«Сложнее всего было сказать жене». Уволен спасатель, который предупреждал минчан, что к ним едут снимать бчб-флаги

Редакции Onliner пока не удалось связаться с пресс-службой МЧС и задать вопросы по поводу увольнения Максима. Как только мы получим информацию от ведомства, текст будет дополнен его официальным комментарием.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске продолжается борьба между людьми, которые вывешивают бчб-флаги, и городскими службами, которые их снимают. Поначалу с флагами справлялась система ЖКХ,...
 
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