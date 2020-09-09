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Microsoft назвала дату выхода и цену новой Xbox
Источник материала: Onliner
Microsoft
Из других характеристик — SSD-накопитель на 1 ТБ со скоростью чтения 2 ГБ/с, слот для карты памяти, привод Blu-Ray с поддержкой разрешения 4K.
1 ТБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Microsoft объявила официальные цены на свои новые игровые приставки и назвала дату их выхода. В целом компания подтвердила прежние догадки и прогнозы. Так, Xbox Series X...
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