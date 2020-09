Microsoft назвала дату выхода и цену новой Xbox

Источник материала: Onliner

Microsoft объявила официальные цены на свои новые игровые приставки и назвала дату их выхода. В целом компания подтвердила прежние догадки и прогнозы. Так, Xbox Series X оценили в $499, а ее младшая версия Series S будет на $200 дешевле. Купить консоли можно будет начиная с 10 ноября, а предзаказы стартуют с 22 сентября.

Xbox Series X построен на восьмиядерном процессоре AMD, вычислительная мощность которого в четыре раза превосходит предшественника из Xbox One. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Обработкой графики займется тоже кастомный ускоритель RDNA 2 с частотой 1,82 ГГц, который в восемь раз мощнее оригинального в Xbox One. RDNA 2 будет выдавать производительность в 12 терафлопс против 6 у Xbox One X. Также Microsoft обещает сделать приставку максимально тихой.

Из других характеристик — SSD-накопитель на 1 ТБ со скоростью чтения 2 ГБ/с, слот для карты памяти, привод Blu-Ray с поддержкой разрешения 4K.

Xbox Series S — менее мощная версия старшей модели. Она ориентирована на разрешение 2K, а емкость накопителя составляет 512 ГБ.