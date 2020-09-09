СК: спутник показал, что водитель, сбивший ребенка, ехал быстрее 80 км/ч. Решение суда (обновлено)

Источник материала: Onliner

Трагическое ДТП случилось 8 мая в Щучинском районе. По данным СК, 28-летний водитель Lada Largus сбил 4-летнего мальчика. В результате ребенок получил травмы, от которых скончался по прибытии в больницу. Следователи говорили, что с помощью системы спутникового мониторинга установили скорость авто — 80 км/ч. На днях состоялся суд по этому делу.

— Следователями изучались сведения системы спутникового мониторинга. Установлено, что автомобиль Lada Largus вблизи места наезда зафиксирован системой при движении со скоростью более 80 км/ч, — сообщила официальный представитель управления СК по Гродненской области Инна Позняк.

— Согласно следственному эксперименту установлено, что со своего места водитель автомобиля мог видеть ребенка, выходящего с дворовой территории дома, и по мере его приближения к месту наезда видимость мальчика улучшалась, — рассказали в Следственном комитете. — При этом установлено, что водитель при движении с разрешенной скоростью располагал бы технической возможностью предотвратить наезд на пешехода и именно превышение им разрешенной скорости находится в причинной связи с произошедшим ДТП.





На суде выяснилось, что Lada — служебный автомобиль предприятия, на котором работает обвиняемый. «Водитель имеет на иждивении троих малолетних детей, — говорится в сообщении Верховного суда. — Он двигался со скоростью 81,7 км/ч на участке с максимально разрешенными 60 км/ч, чем сознательно нарушил установленные правила безопасности. Он имел возможность заранее обнаружить передвигающегося малолетнего ребенка (2016 г. р.). Водитель проявил невнимательность по причине превышения скорости, не принял мер, исключающих наезд при возникновении опасности, немедленно не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки, а продолжил движение с избранной скоростью и на своей полосе движения совершил наезд на малолетнего ребенка».

Обвиняемый был признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 УК РБ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии поселения с лишением прав на 5 лет. В соответствии с Законом «Об амнистии» его освободили от наказания в виде лишения свободы частично на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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