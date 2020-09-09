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Колесникову и Знака заключили под стражу. СК прокомментировал ситуацию

09.09.2020 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Главное следственное управление СК Беларуси продолжает расследовать уголовное дело о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Напомним, это часть 3 статьи 361 Уголовного кодекса.

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой „Координационный совет“, действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — говорится в сообщении СК. — Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов».

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу», — сообщает СК.

 
 
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Главное следственное управление СК Беларуси продолжает расследовать уголовное дело о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда...
 
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