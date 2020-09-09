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Нетрезвый юноша превратил Renault в груду металла и почти не пострадал. Приговор суда (обновлено)

09.09.2020 18:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В мае в Гродно случилось ДТП по вине нетрезвого водителя, сообщили в ГАИ региона. Около 03:20 на улице Победы в облцентре Renault Laguna оказалась за пределами проезжей части и влетела в столб. Ударом вырвало двигатель. Не обошлось без пострадавших — серьезную травму получил пассажир. На днях стало известно решение суда по этому делу.

«20-летний молодой человек, находясь в состоянии опьянения (1,6 промилле алкоголя), превысил допустимую скорость движения, — рассказывали инспекторы на следующий день после происшествия. — Он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную опору. В автомобиле предполагаемый виновник аварии находился вместе со своим однокурсником, который также после совместного распития спиртных напитков был нетрезв».

Нетрезвый юноша превратил Renault в груду металла и почти не пострадал. Приговор суда (обновлено)

Вот что выяснилось на суде: «Обвиняемый, сознательно нарушая установленные правила безопасности, управлял в состоянии алкогольного опьянения технически исправным автомобилем. При движении со скоростью около 136 км/ч на участке с максимально разрешенными 60 км/ч он проявил преступную самонадеянность по причине алкогольного опьянения и значительного превышения скорости. Он не обеспечил безопасные условия перевозки пассажира, не справился с управлением транспортного средства и выехал за пределы проезжей части на остановку, где совершил наезд на осветительную опору».

Нетрезвый юноша превратил Renault в груду металла и почти не пострадал. Приговор суда (обновлено)

В результате аварии травмы получили оба участника ДТП. Но если сам водитель Renault отделался лишь ушибами, то 20-летний пассажир получил открытый перелом правой голени, с которым и был госпитализирован. Эти травмы позже были охарактеризованы как тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.

Нетрезвый юноша превратил Renault в груду металла и почти не пострадал. Приговор суда (обновлено)

Обвиняемый был признан виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим ТС в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 4 ст. 317 УК РБ ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в колонии поселения с лишением прав на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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Теги: Гродно
 
 
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В мае в Гродно случилось ДТП по вине нетрезвого водителя, сообщили в ГАИ региона. Около 03:20 на улице Победы в облцентре Renault Laguna оказалась за пределами проезжей...
 
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