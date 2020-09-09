Лукашенко о себе с автоматом: я на месте и я не трус, и я не боюсь

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко 8 сентября дал интервью представителям российских СМИ. В ходе интервью журналисты попросили Лукшенко прокомментировать его появление с автоматом 23 августа в Минске.

«Я показал, что я на месте и я не трус, и я не боюсь», — пояснил Александр Лукашенко российским гостям.

«Автомат, всех интересовал автомат. Кто-то там вспоминал Альенде, кто-то еще какие-то версии…», - сказал интервьюер.

«Вы знаете, как разворачивались события. У меня здесь во Дворце независимости ситуационный центр. Я вижу все, что делается в Минске, со всех камер, то, что видят те, кто управляет, скажем так, войсками в этот период. У нас их таких много центров у силовиков прежде всего и у президента, как у главнокомандующего. Главный центр здесь. Я все видел, что делается в Беларуси. Вы помните, они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу независимости. Ясно, что мы этот вариант просчитывали, и так, как следует, Дворец независимости был защищен. Но, когда они двинулись сюда, рядом в Дроздах, километр-два буквально, через озеро, у меня вертолет в резиденции. Я думаю, я должен посмотреть, что там творится. По-моему, это так было, да?» — обратился Лукашенко к кому-то вне кадра.

«Я сажусь в вертолет. Но они же, сволочи-американцы, ведут, из космоса видят все, и они в свой центр под Варшавой сразу дали сигнал, что президентский вертолет поднялся. И вот, как только президентский вертолет поднялся, а это буквально, вот, ну если напрямую, полтора километра. Так было по-моему. Они побежали, они начали расходиться. Ну я облетел, посмотрел, как там в городе. Они мне по тротуарам идут, машут женщины, особенно, руками. Я низко опустился на вертолете и смотрел, когда они уходить начали от Дворца независимости. Но какая-то обычно кучка боевиков эта осталась. Может быть, несколько разгорячившись, ну полностью все были вооружены, смена моя. Там всего в смене моей было три человека», — сказал Лукашенко.