Лукашенко признал невозможность борьбы с телеграм-каналами

Александр Лукашенко в интервью представителям российских СМИ 8 сентября признал, что бороться с телеграм-каналами невозможно.



Фото: president.gov.by

«Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь, — заявил он. — Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, как я его называю, Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Потому что как вы будете противостоять телеграм-каналу? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет. Ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, — американцы. <…> Убрать интернет и прочее… Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать».

«Поэтому вы не расслабляйтесь, у вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, к чему мы пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия. Я не говорю, что вы рухнете, все-таки страна мощная, ядерная держава. Хотя и Советский Союз был ядерной державой, и где он сегодня? Поэтому не расслабляйтесь», — предупредил Лукашенко.

По его словам, «некоторые вещи» пришли в Беларусь «не из-за беспечности», а просто потому, что «этого не ожидали». «Ну как можно ожидать, что через этот интернет и телеграм-каналы так глубоко залезут в мозги, в голову людей? — задался он вопросом. — Люди очумели, некоторые люди просто очумевшие. Ладно вы: одна — волчица, вы — волки, я уже к этому привык, мы как-то можем этому противостоять. А молодежь? Вот задурили мозги».

По мнению Лукашенко, проблема заключается в том, что люди «перестали читать, заниматься культурой настоящей, музыкой, книжками», а в интернете читают «только заголовки».

«Мы уже даже текст, кратко написанный, мы его не читаем, — посетовал он. — Но мы не читаем, потому что у нас не хватает времени, огромный массив информации. А дети, молодежь, даже школьники? Вот выросло новое поколение, которое, говорят, мы упустили. Да мы не упустили это новое поколение, просто жизнь совершенно другая! Я не говорю, что мы против этой жизни должны только бороться, но и бороться должны. Бороться не только против, но и за будущее наших детей. В противном случае при вашей жизни, при вашей памяти вы точно увидите результат этого — вы породите новую войнушку».

«Вот так в спокойной и тихой Беларуси возникло то, что вы видите в Минске. Не надо это преувеличивать, но и преуменьшать не надо», — подчеркнул Лукашенко.

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